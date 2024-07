Má Biden kandidovat? Pelosiová se zdráhala říct, že ano. Čas se podle ní krátí

Vrcholná demokratka z Kalifornie Pelosiová se podle stanice NBC „držela zpátky od plného souhlasu“ s tím, že by měl Biden do listopadových voleb jít. Rozhodnutí by nechala na něm, nikoliv na straně. „Je na prezidentovi, aby se rozhodl, zda bude kandidovat. Všichni ho povzbuzujeme, aby se rozhodl, protože čas se krátí,“ upozornila.

Bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů si není jistá, jestli má prezident napříč demokratickými kongresmany podporu. „Ale je oblíbený, je respektovaný a lidé chtějí, aby toto rozhodnutí učinil. Ne já,“ podotkla Pelosiová. Podle ní je ale důležité, aby Biden rozhodnutí udělal skutečně sám. „Chci, aby udělal, co si sám usmyslí. Ať se rozhodne pro cokoli, my s tím souhlasíme,“ uvedla.

Pelosiová si přeje, aby její straničtí kolegové čekali s jakýmikoliv vyjádřeními k tématu až po definitivním rozhodnutí prezidenta. „Všem jsem řekla, počkejme, ať už si myslíte cokoli, buď to někomu řekněte soukromě, ale nemusíte to dávat na stůl, dokud neuvidíme, jak to tento týden dopadne,“ doplnila.

Americký list New York Times napsal, že demokraté v Kapitolu „kvůli Bidenovi panikaří, ale nedělají nic“. „Tento týden bude naprosto kritický; myslím, že prezident musí udělat víc,“ uvedl senátor Christopher Murphy z Connecticutu.

Do řad těch, kdo považují Bidenovo odstoupení z kandidatury za nezbytné, se během úterka přidal první demokratický senátor – Michael Bennet z Colorada. Odvolává se zejména na „morální otázku“. „Pro mě to není otázka průzkumů veřejného mínění. Není to otázka politiky. Je to morální otázka týkající se budoucnosti naší země,“ podotkl senátor.

Svůj úmysl setrvat v boji o Bílý dům proti republikánskému kandidátovi Donaldu Trumpovi současný americký prezident oznámil demokratickým kongresmanům v pondělí prostřednictvím dopisu, jak informovala americká stanice CNN. „Chci, abyste věděli, že navzdory všem spekulacím v tisku i jinde jsem pevně odhodlán zůstat v tomto závodě, vést tento závod až do konce a porazit Donalda Trumpa,“ uvedl.

Prezident na úvod washingtonského summitu NATO v úterý večer pronesl důrazný projev, v němž ujistil o pevnosti aliance. Zatímco na summitu stvrzuje závazek USA vůči spojencům, doma je bedlivě sledován kvůli zdravotnímu stavu. Server Politico upozornil, že Biden s každým dalším projevem musí dokázat, že „věk je jenom číslo“. Při prvním vystoupení se mu to zřejmě povedlo.