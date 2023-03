Macron nehodlá pozastavit penzijní reformu. Protestům navzdory

Za úniky z trestních spisů by měli být trestáni zejména ti, kteří je umožnili. Na novinářský dotaz to dnes po návštěvě Senátu řekl prezident Petr Pavel. Reagoval tak na názor ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), který chce zahájit debatu o zakotvení trestnosti úniků údajů z trestních spisů, což by se týkalo i novinářů a třetích osob.