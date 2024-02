Maďarsko bez hlavy státu. Nováková abdikovala po skandálu s milostí

Maďarský parlament by měl hlasovat o vstupu Finska a Švédska do Severoatlantické aliance (NATO) v týdnu po 20. březnu, řekla maďarská prezidentka Katalin Nováková po jednání s českým protějškem Milošem Zemanem. Rozšiřování NATO je podle ní klíčovou otázkou, kterou nelze rozhodnout jednoduše. Vstup obou zemí Nováková podporuje, tento týden vybídla maďarské zákonodárce k rychlé ratifikaci jejich vstupu. Nováková dnes také na dotaz ČTK uvedla, že dosud nepadlo rozhodnutí o přesunu maďarského velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma.