Maďarsko i Německo se podvolily. Rada EU přijala 14. balík sankcí vůči Rusku

Sankce se zaměřují na 116 jednotlivců a společností z důvodu jejich jednání vůči Ukrajině. Rovněž EU poskytují více nástrojů k tomu, aby se zabránilo obcházení sankcí.

Členské země EU na úrovni velvyslanců se na těchto opatřeních dohodly již minulý čtvrtek. Belgické předsednictví v Radě EU tehdy na sociální síti X oznámilo, že cílem tohoto balíčku je posílit účinnost stávajících sankcí a předejít jejich obcházení.

Dohodu dříve blokovalo Německo. Z návrhu nakonec vypadlo opatření, podle kterého by dceřiné společnosti firem z EU ve třetích zemích nemohly své zboží reexportovat do Ruska.

Agentura Reuters v této souvislosti připomněla, že EU se snaží zabránit vývozu zboží dvojího užití do Ruska, například čipů do praček, které by Rusko mohlo využít k výrobě zbraní.

Podle bruselských zdrojů týdeníku Politico chtěla blokovat 14. sankční balíček i Budapešť, s odůvodněním, že by to zvýšilo náklady Maďarska na energie.

Maďarsko vyjádřilo značné výhrady k novému návrhu během úvodních rozhovorů mezi velvyslanci. Podle tamních zdrojů maďarský velvyslanec řekl, že jeho země zablokuje jakékoli sankce, které by způsobily nárůst nákladů na energii v Evropě, píše Politico.

"Budeme analyzovat balíček, ale nepodpoříme nic, co by mohlo mít negativní vliv na trh s plynem v EU," citovaly zdroje týdeníku slova maďarského představitele ze setkání diplomatů z května.

Politico připomíná, že Maďarsko už ve více případech vetovalo sankce uvalené na Rusko za válku na Ukrajině, takže další podobné rozhodnutí by nebylo bezprecedentním.