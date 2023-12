Máme se evakuovat do 24 hodin, tvrdí šéf WHO. Izrael výzvu popírá

Izraelská armáda v úterý popřela, že Světové zdravotnické organizaci (WHO) nařídila vyprázdnit během 24 hodin zdravotnické zařízení v jižní části Pásma Gazy.

"Ve skutečnosti jsme vás nežádali, abyste zařízení evakuovali a také jsme to dali jasně (a písemně) najevo relevantním představitelům OSN," uvedl Úřad pro koordinaci vládních aktivit na (palestinských) územích (COGAT) na sociální síti X.

Úřad dodal, že od představitelů OSN by očekával více preciznosti. Šéf WHO Tedros Adhanem Ghebreyesus v pondělí na X uvedl, že WHO v od Izraelských obranných sil (IDF) obdržela zprávu, na jejímž základě by měla během 24 hodin odstranit své zásoby ze zařízení.

"Izrael žádáme, aby tento příkaz stáhl a přijal všechna možná opatření na ochranu civilistů a civilní infrastruktury včetně nemocnic a humanitárních zařízení, " napsal Tedros na sociální síti X.

WHO uvádí, že počet provozuschopných nemocnic v Pásmu Gazy se za necelých 60 dní snížil z 36 na 18. Tři z nich poskytují jen základní první pomoc a v ostatních jsou dostupné jen částečné služby. V jižní části Pásma Gazy podle WHO funguje 12 nemocnic.

WHO už dříve uvedla, že v Pásmu Gazy může přijít o život více lidí v důsledku nemocí, než kvůli bombardování, pokud nedojde k obnovení tamního zdravotnického systému.

Úřady odpovědné za resort zdravotnictví v Gaze, které Organizace spojených národů (OSN) považuje za spolehlivé, tvrdí, že v důsledku izraelského bombardování této pobřežní palestinské enklávy zahynulo více než 15 000 lidí. Zhruba 40 procent z toho tvoří děti a existují obavy, že daleko více mrtvých se stále nachází pod troskami.

"Nakonec budeme svědky toho, že více lidí bude umírat na nemoci, než při bombardování, pokud nebudeme schopni dát znovu dohromady tamní zdravotnický systém," upozornila mluvčí WHO Margaret Harrisová na brífinku OSN v Ženevě.

Zároveň zopakovala obavy v souvislosti se zvýšeným počtem epidemií infekčních onemocnění v Gaze, co se týká především průjmových onemocnění. "Nejsou tam léky, žádná vakcinace, žádný přístup k bezpečné pitné vodě a hygieně a žádné potraviny. Viděli jsme velmi vysoký počet případů průjmových onemocnění mezi kojenci," dodala Harrisová .

Kolaps největší nemocnice Al-Shifa v severní části Gazy označila mluvčí WHO za "tragédii" a vyjádřila obavy v souvislosti se zatýkáním části zdravotnického personálu izraelskými jednotkami v evakuačním konvoji WHO.

Doporučené články Izrael a Hamás zvažují prodloužení příměří v Pásmu Gazy do neděle

Mluvčí Dětského fondu OSN (UNICEF) v Gaze James Elder reportérům řekl, že nemocnice v Gaze jsou plné dětí, které utrpěly zranění v důsledku války či trpí gastroenteritidou z pití znečištěné vody. "Potkal jsem spoustu rodičů... Přesně vědí, co jejich děti potřebují. Nemají přístup k bezpečné vodě a to je ničí," dodal.

Elder zároveň popsal, že v důsledku nedostatku zdravotnického personálu viděl jedno z dětí, kterému chyběla část nohy, ležet na podlaze nemocnice několik hodin, aniž by mu byla poskytnuta lékařská péče.

Výkonná ředitelka Dětského fondu OSN (UNICEF) Catherine Russellová už dříve označila palestinské Pásmo Gazy za "nejnebezpečnější místo na světě pro děti". Dodala, že dohoda o příměří mezi Izraelem a palestinským militantním hnutím Hamás nestačí na záchranu jejich životů.

Russellová Radě bezpečnosti OSN řekla, že od útoku militantního hnutí Hamás na Izrael ze 7. října bylo v Pásmu Gazy údajně zabito přes 5300 dětí, což představuje 40 procent všech usmrcených lidí. "Je to nevídané. To, co jsem viděla a slyšela, mě doteď pronásleduje," prohlásila poté, co oblast navštívila osobně.

Doporučené články Papež František: Konflikt mezi Izraelem a Palestinci překročil hranice války a stal se terorismem

Russellová přivítala dohodu dosaženou mezi Izraelem a Hamásem, rámci níž jsou propuštěni rukojmí a dočasně přestaly zuřivé boje a bombardování v Pásmu Gazy. Dodala ale, že přestávka v bojích není dostatečná, a vyzvala k "okamžitému humanitárnímu příměří, aby okamžitě přestalo toto krveprolití".

"Mají-li děti přežít, mají-li humanitární pracovníci zůstat a efektivně se o ně starat, tak na to humanitární přestávky prostě nestačí," zdůraznila Russellová. Podle ní je dalších 1200 dětí stále pod troskami zbombardovaných budov nebo jsou pohřešovány z jiných důvodů.

"Děti v Pásmu Gazy kromě bomb, raket a střelby mimořádně ohrožují i ​​katastrofální životní podmínky. Jeden milion dětí - tedy všechny děti uvnitř území - nemá jisté jídlo a čelí situaci, ze které se brzy stane potravinová krize," dodala.

UNICEF odhaduje, že kritická podvýživa dětí v Pásmu Gazy může během několika měsíců stoupnout o téměř 30 procent. Ředitelka Populačního fondu OSN Natalia Kanemová upozornila RB OSN na těžkou situaci těhotných žen v Pásmu Gazy.

Školy a nemocnice, které se staly útočištěm pro vysídlené lidi, se podle jeho prohlášení změnily na "zóny smrti". Podobně hovořil i šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanem Ghebreyesus ve videovzkazu k Valnému shromáždění OSN v New Yorku, kdy zkritizoval pokračující izraelské útoky na pásmo Gazy.

Tedros odsoudil i útoky palestinského militantního hnutí Hamás na Izrael ze začátku října, zároveň však dodal, že "rozsah izraelské reakce se zdá být stále více neomluvitelný". "Jsme svědky ničení životů a majetku ve strašném rozsahu," dodal.

Podle šéfa WHO je svět svědkem "ničení civilizovanosti a systému založeného na pravidlech a důvěry mezi zeměmi." Krizi v pásmu Gazy označil za náročnou zkoušku pro OSN a její členské země. Hodnotící komise vyslaná WHO konstatovala, že nemocnice Al-Shifa v Pásmu Gazy je "zónou smrti" a vyzvala k její úplné evakuaci.