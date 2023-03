Mexického prezidenta pobouřila slova, že Mexiko ztratilo kontrolu nad částí země

Blinken tento týden během slyšení v Senátu odpovídal na otázky, zda drogové kartely ovládají části Mexika. "Myslím, že je fér odpovědět na tuto otázku ano," řekl americký ministr. "Je to lež, není to pravda... na území Mexika neexistuje místo, kde by nebyly přítomny místní úřady," uvedl López Obrador.

Prezidentovo vyjádření týkající se drogových kartelů přichází nedlouho poté, co mexickou vládou otřásl případ zabití jednoho z vůdců drogových gangů, po kterém bezpečnostní složky pátraly dlouhé měsíce v souvislosti se smrtí dvou jezuitských kněží. Navzdory rozsáhlé pátrací akci policie nedokázala podezřelého najít až do chvíle, kdy převzaly celou záležitost do rukou právě drogové gangy a podle všeho podezřelého usmrtily samy.

Jak mexický prezident potvrdil, jde mezi drogovými kartely o běžnou praxi, kdy často zabijí, nebo předají policii jiné své členy, kteří působí příliš potíží a ovlivňují tak jejich byznys. "Popravili ho, kdo? To nevíme," řekl López Obrador. "Možná si mysleli, že tím pátrání skončí a vojáci, kteří tam byli přítomní, odejdou," dodal.