Spojené státy a jejich spojenci tak čelí zásadnímu rozhodnutí: jakým způsobem intervenovat, aniž by situaci dále zhoršili, a zároveň jak posílit infrastrukturu, která by bránila šíření terorismu. V tomto kontextu vyčnívají Kurdové jako jeden z nejslibnějších partnerů pro Západ.

V současné době v Sýrii působí tři hlavní hráči. Prvním z nich je skupina Hayat Tahrir al-Sham (HTS), která se skládá ze sunnitských islamistických frakcí a dříve fungovala jako syrská odnož Al-Káidy pod názvem Fronta Al-Nusrá. Uvedl to server National Interest.

Ačkoli HTS tvrdí, že se vzdala extremistických názorů, její minulost vzbuzuje obavy ohledně možného návratu k teroristickým aktivitám. Druhým hráčem je Syrská národní armáda (SNA), kterou plně podporuje Turecko. Tato decentralizovaná skupina operuje na severozápadě Sýrie, ale její vazby na tureckou vládu a útoky na kurdská území z ní činí problematického partnera.

Třetím a klíčovým hráčem jsou Syrské demokratické síly (SDF), které vedou převážně kurdské jednotky a které mají podporu Spojených států. Kurdové se ukázali jako spolehliví spojenci v boji proti ISIS, ačkoli jejich omezené územní zázemí a etnické složení brání tomu, aby se stali hlavní silou v zemi. Navzdory tomu však zůstávají klíčovým partnerem Západu v udržování stability a zadržování bývalých bojovníků ISIS, kteří jsou aktuálně drženi v zajateckých táborech na území kontrolovaném SDF.

Spojené státy by měly nadále poskytovat finanční a leteckou podporu kurdským silám, přestože plánují stáhnout své pozemní jednotky. Podpora by měla být doplněna diplomatickým tlakem na Turecko, aby ukončilo své útoky proti SDF. Zároveň je nezbytné, aby kurdské síly nepodporovaly separatistické aspirace mezi Kurdy žijícími na tureckém území, což by mohlo přispět k uklidnění vztahů s Ankarou.

Pád Asadova režimu vytvořil v Sýrii nebezpečné mocenské vakuum, které by mohlo vést k destabilizaci celého regionu. Pro Spojené státy i Izrael je proto v jejich zájmu podpořit kurdské SDF jako klíčového hráče v boji proti terorismu a při udržování bezpečnosti v regionu.