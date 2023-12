Možná měsíce, možná roky. Izrael chce vymazat Hamás z povrchu Země. Jak dlouho to potrvá ale nikdo neví

Galant zdůraznil, že Hamás budoval svou infrastrukturu v Pásmu Gazy po dobu více než deseti let a zničení této teroristické skupiny, kterou považují za teroristickou organizaci EU i USA, bude trvat déle než několik měsíců. Hamás převzal kontrolu nad Pásmem Gazy v roce 2007 po porážce umírněnější strany Fatah Mahmuda Abbáse.

Galant a Sullivan diskutovali o vývoji izraelské vojenské operace v Pásmu Gazy jako odvetě za útoky Hamásu ze 7. října a také o napětí na hranici mezi Izraelem a Libanonem. Zmiňovali potřebu návratu Izraelců do pohraničních obcí, které ostřeluje libanonské šíitské hnutí Hizballáh. Schůzka se také zaměřila na regionální hrozby ze strany Íránu a jeho podpory v různých zemích, včetně Libanonu, Jemenu, Iráku a Sýrie.

Sullivan se setkal s premiérem Netanjahuem a dalšími členy izraelského kabinetu, přičemž diskutovali o hrozbách ze severu od Hizballáhu a jemenských Húsíů na jihu. Rovněž se zabývali otázkou rukojmích, které Hamás stále drží v Pásmu Gazy, a poskytováním humanitární pomoci civilnímu obyvatelstvu v Gaze.

Sullivan před odletem z Washingtonu uvedl, že chce s Izraelci projednat harmonogram ukončení války v Pásmu Gazy a plány na poválečné uspořádání, včetně propojení okupovaného Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy pod obnovenou palestinskou samosprávou.

Francouzský prezident Emmanuel Macron na počátku prosince varoval, že izraelský cíl zlikvidovat palestinskou militantní organizaci Hamás může skončit desetiletou válkou.

"Myslím si, že se nacházíme v bodě, kdy izraelské úřady budou muset přesněji definovat svůj cíl a požadovaný konečný stav," uvedl Macron na tiskové konferenci na okraj klimatické konference COP28 v Dubaji.

"Co je totální zničení Hamásu a myslí si někdo, že je to možné? Pokud ano, válka bude trvat 10 let," zdůraznil v sobotu Macron.

Netanjahu už dříve prohlásil, že válka proti Hamásu v pásmu Gazy bude pokračovat, dokud Izrael nedosáhne všech svých cílů včetně návratu všech rukojmích a zničení islamistického hnutí.

Hamás naopak vzkázal, že nepropustí další rukojmí, dokud Izrael neosvobodí všechny palestinské vězně a neobnoví příměří v Pásmu Gazy. Uvedl také, že plán, který nepočítá s existencí palestinského militantního hnutí Hamás v Pásmu Gazy, je iluze.

"Jakékoli (politické) uspořádání v Pásmu Gazy či řešení palestinské otázky bez Hamásu nebo odbojových frakcí je iluze," uvedl politický vůdce tohoto hnutí Ismáíl Haníja v televizním projevu, přičemž narážel na podepsání Deklarace o zásadách palestinské autonomie z roku 1993 v USA.

Tento dokument předpokládal částečnou autonomii Pásma Gazy a části Západního břehu Jordánu kolem Jericha s perspektivou budoucího vytvoření samostatného Palestinského státu.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael neustoupí od svého záměru zlikvidovat palestinské hnutí Hamás, i přes mezinárodní tlak.

Toto prohlášení učinil během návštěvy věznice na jihu Izraele, kde armáda vyslýchá příslušníky Hamásu zadržené v Pásmu Gazy, den poté, co Organizace spojených národů (OSN) schválila rezoluci o okamžitém humanitárním příměří ve válce mezi Izraelem a Hamásem.

Izraelský ministr zahraničí Eli Kohen také potvrdil, že Izrael bude pokračovat ve válce proti Hamásu s nebo bez mezinárodní podpory. Tato prohlášení přicházejí po vyjádření amerického prezidenta Joea Bidena, který konstatoval, že Izrael ztrácí mezinárodní podporu kvůli neustálemu bombardování Pásma Gazy.