Na raketový útok odpovíme, vzkazuje Izrael. Pak čekejte zdrcující a ničivější reakci, reaguje Írán

Mark Rutte, bývalý premiér Nizozemska, se dnes stal generálním tajemníkem Severoatlantické aliance (NATO), čímž nahradil svého předchůdce, Nora Jense Stoltenberga, který tuto pozici zastával po deset let. Rutteho příchod do čela NATO je významným momentem nejen pro samotnou Alianci, ale i pro celou evropskou a globální bezpečnostní politiku. Kdo je Mark Rutte a proč byl zvolen právě on do této klíčové role?