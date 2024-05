Napětí v Rusku: Kreml nařídil masivní čistky v ruské armádě. FSB začíná odstraňovat vojenské elity

Podle informací získaných deníkem The Moscow Times je nedávné zatčení pěti nejvyšších ruských vojenských důstojníků pravděpodobně jen začátek rozsáhlých čistek, během nichž mohou být uvězněny desítky dalších vojenských osobností. Tato akce se odehrává ve spolupráci s bezpečnostními službami, ruskými úředníky a zdroji blízkými Kremlu a ministerstvu obrany.

FSB podniká kroky proti vysoce postaveným generálům v rámci údajného boje proti vojenské korupci. Jejich cílem je přenést odpovědnost za neúspěšnou invazi do Ukrajiny v roce 2022 na vojenské vedení a získat kontrolu nad distribucí vojenského vybavení a obrovským rozpočtem, vše s tichým souhlasem Kremlu.

Avšak zatýkání může vyvolat chaosu v armádě v době, kdy se Rusko snaží využít nedostatku zbraní v Kyjevě a posunout se dál na území Ukrajiny.

Zdroje The Moscow Times, které chtějí zůstat v anonymitě, kvůli celkově citlivé celé záležitosti, uvedly, že FSB provádí tvrdou čistku v týmu bývalého ministra obrany Sergeje Šojgua. Taková operace by mohla být realizována jen se souhlasem nejvyšších autorit země, uvedl zdroj blízký Kremlu.

„Zbývá ještě dlouhá cesta, než budou čistky dokončeny. Čekají nás další zatčení,“ dodal.

Čistka se zdá být vyvrcholením válečných bojů a soupeření o zdroje mezi bezpečnostními službami a ministerstvem obrany – a znamená vítězství FSB, nástupce sovětské KGB, v získávání přízně bývalého agenta KGB prezidenta Vladimira Putina.

Během pouhých dvou týdnů od překvapivého odvolání dlouholetého ministra obrany Šojgua byli zatčeni čtyři vysocí důstojníci kvůli obviněním z korupce po zneužití pravomoci, nejnovější z nich byl zatčen ve čtvrtek večer.

Podle úřadujícího ruského vládního činitele pro The Moscow Times by tato zatýkání mohla vést k největším čistkám v moderních dějinách Ruska. „Myslím, že do konce roku budou zatčeny desítky, možná stovky lidí různých hodností ve všech jednotkách ministerstva obrany,“ dodal.

Bezpečnostní důstojníci, kteří provádějí vyšetřování korupce, navštívili sídlo ministerstva obrany na nábřeží Frunzenskaja ještě před zatčením náměstka ministra obrany Timura Ivanova koncem dubna, uvedl zdroj blízký ministerstvu. "Vypadá to, že tam je teď víc čekistů než vojenského personálu," dodal se sarkasmem, když použil výraz z sovětské éry pro bezpečnostní úředníky.

Kreml rychle reagoval tvrzením, že nedávná zatčení vysoce postavených důstojníků jsou součástí širšího úsilí o odstranění korupce na všech úrovních vlády.

„Jedná se o neustálou a systematickou práci v boji proti korupci, nikoli o nějakou kampaň,“ prohlásil v čtvrtek Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.

Nicméně, i když nezávislá média, opozice a mezinárodní pozorovatelé dlouhodobě upozorňovali na rozsáhlou korupci v armádě, a protiváleční aktivisté kritizovali vojenské chyby během konfliktu na Ukrajině, zatýkání generálů začalo až poté, co bylo zřejmé, že Sergej Šojgu ztratí svou moc.

Po Ivanovově zatčení vyšetřovatelé uvedli, že na jeho případu pracují již více než pět let, což naznačuje, že úřady byly o korupci v armádě informovány dlouho předtím, než došlo k posledním zatčením.

„V ministerstvu obrany bylo mnoho informací o korupčních schématech a nashromáždilo se mnoho trestních případů. Ale během Šojguovy éry jako ministra s velkým vlivem vyšetřovatelé nemohli pokračovat v jejich stíhání,“ uvedl pro The Moscow Times druhý vládní úředník.

Podle zdroje blízkého Kremlu, který hovořil s listem The Moscow Times, schválená kampaň FSB naznačuje, že bezpečnostní složky „triumfují“ v konfliktu mezi dvěma klíčovými vojenskými bezpečnostními agenturami - armádou a FSB.

"V případě neúspěchu invaze musí být vina přičítána jen jedné straně," poznamenal zdroj.

„Buď jsou to zpravodajské služby, které se zabývaly přípravami a analýzami války a slibovaly Putinovi triumfální operaci a rychlé vítězství, ale nakonec neuspěly,“ uvedl, „nebo je to ‚druhá armáda světa‘ pod vedením mistra PR Šojguem, který měl zajistit Putinovo vítězství - ale ukázal se být jen papírovým tygrem a tragicky selhal."

I přes nedávné změny ve vedení, kdy byli odvoláni jak šéf Rady bezpečnosti Nikolaj Patrušev, koordinátor bezpečnostních služeb, tak i Sergej Šojgu, šéf armády, FSB přesto v této patové situaci zvítězila. Píše deník.

Zároveň se zástupci FSB mohou těšit na povýšení a ocenění za svůj „boj proti korupci“ v rámci moci.

„FSB má za úkol nasadit vlastní lidi a získat kontrolu nad klíčovými oblastmi s vysokými rozpočty,“ uvedl pro The Moscow Times druhý vládní úředník.

Na otázku, zda by čistky mohly narušit válečné úsilí tím, že by vojenské vedení uváděly do zmatku v době, kdy se Rusko snaží využít nedostatku munice v Kyjevě, zdroj odpověděl: „Myslíte si opravdu, že někdo z nich (FSB) má teď obavy o úspěch speciální operace?"