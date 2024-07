NATO chybí vojáci, kteří by čelili ruskému útoku. Aliance potřebuje nové brigády

Protože plány podléhají utajení, zdroj z armádního prostředí neposkytl další informace. Agentura ale podotkla, že brigádu tvoří tři až sedm tisíc vojáků, takže vytvoření tolika brigád by pro blok byla velkou výzvou.

Není tedy jasné, kde by členské státy tolik lidí sehnali. Vojáky by mohli přesunout z jiných částí ozbrojených sil, mohli by také naverbovat další příslušníky, případně zkombinovat oba zmíněné postupy.

Lídři zemí NATO se na plánech reakce na případný ruský útok dohodli na loňském summitu v litevském Vilniusu. Na základě schválených dokumentů se momentálně pracuje na konkrétních požadavcích na jednotlivé armády. Další posun se očekává od letošního summitu ve Washingtonu.

NATO již určilo podrobné požadavky na vojáky a zbraně, které jsou potřeba k obraně aliance. Mezi priority patří protivzdušná i protiletecká obrana, zbraně dlouhého dosahu, logistika či řízení formací pozemního vojska.

Summit ve Washingtonu odstartuje zítra a potrvá do čtvrtka, jeho hlavním tématem bude podpora Ukrajiny, která už přes dva roky čelí plnohodnotné ruské invazi. Českou delegaci tvoří prezident Petr Pavel, ministryně obrany Jana Černochová (ODS), šéf diplomacie Jan Lipavský (Piráti) a náčelník armádního generálního štábu Karel Řehka.