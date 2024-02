Navalnyj zemřel přirozenou smrtí, tvrdí šéf ukrajinské rozvědky Budanov

"Asi vás zklamu, ale co víme, tak opravdu zemřel na trombózu. Je to víceméně potvrzené. Nemáme to z internetu, ale bohužel jde o přirozenou smrt," sdělil Budanov novinářům. Zároveň apeloval na spoluobčany, aby nevěřili v samovolný kolaps Putinova režimu. "Bez naší pomoci je to nereálné," podotkl.

Ukrajinská rozvědka bude podle svého šéfa nadále operovat i na ruském území. "Dokud bude na Ukrajině válka, budou problémy v Rusku," vzkázal Budanov, z jehož dalších slov vyplynulo, že hrozí útoky na okupovaném poloostrově Krym. Konkrétně doporučil civilistům, aby nepoužívali Krymský most.

Ruský stát v sobotu předal tělo zesnulého opozičního politika Navalného jeho matce Ljudmile, oznámila to mluvčí Kira Jarmyšová. V tuto chvíli není jasné, zdali bude rodina moci uskutečnit pohřeb podle svých představ.

Vdova Julija Navalná předtím vyzvala Moskvu, aby rodině vydala tělo za účelem uspořádání pohřbu. Obvinila také ruského prezidenta Vladimira Putina z toho, že mučí Navalného mrtvolu. Označila to za pohanství a satanismus.

Navalnyj zemřel podle prohlášení federální vězeňské služby minulý týden v pátek, když po procházce upadl do bezvědomí. Veškeré resuscitační pokusy skončily neúspěchem, lékaři potvrdili úmrtí.

Navalnyj byl jedním z nejvýraznějších kritiků prezidenta Putina a jeho vlády, organizoval různé protesty a kampaň proti korupci, což vedlo k jeho opakovaným zatčením a obviněním. Stal se také terčem několika útoků, včetně jednoho, který vedl k otravě nervovým jedem v srpnu 2020. Po otravě byl převezen do Německa, kde byl léčen. Do Ruska se vrátil v lednu 2021, ihned po příletu byl zatčen. V dubnu téhož roku byl odsouzen k trestu odnětí svobody a následně uvězněn.