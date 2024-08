Návrat sedmdesátek a StB. Ficovo Slovensko vyrazilo do boje s kulturou

Drlička popsal neobvyklou zkušenost z toho, jak mu bylo jeho odvolání předáno. „Odpovídalo to estetice paní Šimkovičové. Ráno někdo zazvonil u dveří našeho bytu. Otevřel jsem v županu a stáli tam dva stokiloví chlapi s úředníkem z ministerstva kultury, který mi předal odvolací dekret. Vrátila se sedmdesátá léta a STB chodí do bytů oznamovat špatné zprávy,“ vylíčil.

„Vím, že to mnohým z nich vadí. Dělá to Slovensku špatné jméno, poškozuje to celou společnost. A počítám s tím, že v koalici, alespoň ve straně Hlas, se zmobilizují a budou apelovat na to, že paní Šimkovičová musí z ministerstva kultury odejít a toto šílenství musí skončit,“ poznamenal Drlička.

Své odvolání nepochopila ani ředitelka galerie Kusá. „Důvody jsou jednoduché, ministryně se mnou nechce spolupracovat. V odvolacím dekretu nic není,“ sdělila serveru SME.sk. Oproti Drličkovi jí ale odvolání bylo doručeno do zaměstnání.

Ministerstvo kultury později uvedlo, že za odvoláním Kusé stojí „manažerské selhání“. Podle resortu Kusá „ignoruje celou řadu umělců ze Slovenska a nevystavuje jejich díla ve Slovenské národní galerii“.

Zaměstnanci galerie se za ní ale postavili. Údajně si uvědomují, „kolik úsilí, času, odborných znalostí, lidskosti, inovativních vizí a nápadů a někdy i nadlidských výkonů věnovala budování národní kulturní instituce, která zná skutečný význam a hodnotu slov ‚národní‘, ‚kultura‘ a ‚instituce‘,“ stojí v jejich prohlášení.

Ministryně pověřila vedením národní galerie krizového manažera Antona Bittnera. „Je to odborník na stabilizaci organizací a jejich rozvoj s třicetiletou praxí,“ uvedl její resort.

Historička umění a bývalá ředitelka Slovenské národní galerie Katarína Bajcurová ale nesouhlasí s tím, že by instituce potřebovala krizového manažera. „Slovenská národní galerie není v žádné krizi, pracujeme, práce nás baví, všichni jsou na svém místě a vědí, co mají dělat,“ zdůraznila.

Místopředsedkyně slovenského parlamentního výboru pro kulturu a média Zora Jaurová (Progresívne Slovensko) varovala, že ministr kultury „sice může odvolat ředitele institucí v působnosti ministerstev, ale podle zákona k tomu musí mít dostatečně závažné důvody“.

„V případě Mateje Drličky tak učinila výnosem, který mu byl doručen domů a který neobsahuje vůbec žádné důvody. Snaha politicky ovládnout kulturní instituce, vzít jim nezávislost a dosadit do nich své lidi je to jediné, co jsme zatím od paní Šimkovičové viděli,“ poznamenala Jaurová.