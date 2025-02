Nechcete americké vojáky? My si je vezmeme, vzkázal Duda Německu

„Pokud Německo nechce americké vojáky, pokud nechce partnerství se Spojenými státy, my je velmi ochotně přijmeme,“ řekl Duda v rozhovoru pro televizi Polsat News. „Mám zájem o přenesení veškeré spolupráce, kterou má Německo se Spojenými státy, do Polska. Velmi rád,“ dodal.

Duda zároveň zpochybnil další návrh Merze, že by si Evropa měla hledat náhradu za NATO. „NATO bez Spojených států? … Všechno je možné, ale jaký by to mělo smysl? Pokud existuje bezpečnostní aliance bez Spojených států, pak její záruky bez nejsilnější světové mocnosti budou jednoduše iluzorní,“ uvedl polský prezident.

Zdůraznil také, že Spojené státy jsou spolehlivým spojencem, který v minulosti opakovaně prokázal svou schopnost ukončit ozbrojené konflikty. „Viděli jsme to během první světové války, viděli jsme to během druhé světové války, přímo tady v Evropě,“ řekl Duda.

Přestože prezident v Polsku hraje spíše reprezentativní roli, jeho výroky mohou ovlivnit debatu o bezpečnostní politice země. Hlavní slovo v této oblasti má vláda vedená premiérem Donaldem Tuskem, který je Dudovým politickým rivalem. Tusk je rovněž silně proamericky orientovaný, ale současně se aktivně zapojuje do diskusí evropských lídrů o budoucnosti bezpečnostní politiky kontinentu.

Duda se o víkendu vydal do Spojených států, kde se zúčastnil konzervativní konference CPAC. Během své návštěvy se krátce setkal s prezidentem Trumpem. V rozhovoru pro polskou televizi Duda uvedl, že se neobává, že by Trump „prodal Ukrajinu“ Rusku, ačkoliv americký prezident udržuje bližší vztahy s ruským lídrem Vladimirem Putinem a opakovaně kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Trump také požaduje, aby Ukrajina uzavřela s USA dohodu o těžbě nerostných surovin jako částečnou náhradu za finanční pomoc, kterou Washington poskytl Kyjevu. Trump přitom mylně tvrdí, že americká podpora Ukrajině dosáhla 500 miliard dolarů.

Duda k tomu uvedl: „Amerika investovala do Ukrajiny obrovské množství peněz. Má právo očekávat, že z toho něco získá. V tomto smyslu se Donald Trump spíše stará o to, aby Ukrajina nepadla do ruských rukou.“