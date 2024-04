Nejde o špatná jablka, ale prohnilý strom Hamásu. Izrael se bouří proti zprávě o neutralitě UNRWA

Zpráva byla vydána na pozadí izraelských obvinění, že 12 zaměstnanců UNRWA se podílelo na útoku hnutí Hamás na Izrael ze 7. října loňského roku. Podle vyšetřovací komise, která zprávu vydala, Izrael dosud o tom neposkytl žádné důkazy. Na základě těchto obvinění se však některé země včetně USA rozhodly pozastavit financování UNRWA.

Zpráva ignoruje závažnost problému, napsal mluvčí izraelského ministerstva zahraničních věcí na síti X. "Problém UNRWA-Gaza není problémem několika špatných jablek, je to prohnilý a jedovatý strom, jehož kořeny je Hamás," dodal.

Zároveň uvedl, že ve zprávě nedošlo ke skutečnému a důkladnému prozkoumání problému. Podle jeho slov je UNRWA součástí problému a nikoli řešení. "Existují i ​​jiná řešení. UNRWA nemůže být součástí řešení v Gaze ani teď, ani v budoucnosti," dodal.

Nezávislá komise vedená bývalou francouzskou ministryní zahraničí Catherine Colonnovou v rozsáhlé 48-stránkové zprávě dále uvedla, že UNRWA má "rázné" postupy pro dodržování zásady neutrality OSN.

Zároveň však našla vážné nedostatky v jejich uplatňování včetně veřejných vyjádření politických názorů ze strany zaměstnanců UNRWA, učebnic s "problematickým obsahem" a odborů zaměstnanců, které narušují její činnost.

Nezávislá komise v klíčové části o neutralitě zaměstnanců uvedla, že UNRWA poskytuje hostitelským zemím seznamy svých 32.000 zaměstnanců včetně přibližně 13.000 zaměstnanců působících v Pásmu Gazy.

Dodala, že Izrael nikdy nevyjádřil znepokojení a informoval členy komise, že seznam nepovažuje za "proces kontroly nebo prověřování", ale spíše za postup registrace diplomatů.

UNRWA na konci března uvedla, že Izrael jí definitivně zakázal dodávat pomoc na sever Pásma Gazy, kde je nejvyšší hrozba hladomoru.

"Izraelské úřady informovaly OSN, že už nebudou schvalovat žádné potravinové konvoje UNRWA na sever (Pásma Gazy). Je to nehorázné a záměrně se tím brání pomoci při záchraně životů během člověkem způsobeného hladomoru. Toto omezení musí být zrušeno," napsal ředitel UNRWA Philippe Lazzarini v příspěvku na sociální síti X.

Mluvčí UNRWA Juliette Toumová sdělila, že rozhodnutí o zastavení dodávek humanitární pomoci agentury OSN do severní části palestinské enklávy bylo oznámeno v neděli bez uvedení důvodu. Izrael zatím k uvedenému prohlášení nepodal žádné stanovisko.

Náměstek generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti Martin Griffiths označil UNRWA za "srdce humanitární pomoci v Gaze" a zdůraznil v neděli, že rozhodnutí blokovat potravinové konvoje do severní části Pásma Gazy pouze přibližuje tisíce lidí hladomoru. Dodal: "Toto rozhodnutí musí být zrušeno."

Zaměstnanci UNRWA, které zadrželi izraelské bezpečnostní složky, také hovořili o špatném zacházení a mučení v době zadržení. Upozornil na to ředitel UNRWA Philippe Lazzarini.

Lazzarini požaduje v této souvislosti nezávislé vyšetřování. Je také podle něj třeba, aby někdo nesl odpovědnost za "očividné porušení chráněného statusu humanitárních pracovníků, operací a zařízení určeného mezinárodním právem".

"Jinak vznikne nebezpečný precedens a bude ohrožena humanitární činnost po celém světě," uvedl Lazzarini v Radě bezpečnosti OSN.

Podle Lazzariniho čelí UNRWA obrovskému tlaku, přičemž probíhá také kampaň na ukončení činnosti této agentury OSN. Lazzarini uvedl, že výzvy k zavření UNRWA nesouvisí s dodržováním humanitárních zásad. Jejich cílem je podle něj místo toho "skoncovat s postavením uprchlíků u milionů Palestinců".

Lazzarini ve čtvrtečním prohlášení varoval, že případné odstavení UNRWA by mělo "trvalé následky". "V krátkodobém horizontu by se prohloubila humanitární krize v Pásmu Gazy a urychlil by se nástup hladomoru. V dlouhodobém horizontu by byl ohrožen přechod od příměří ke 'dni poté' tím, že by traumatizované obyvatelstvo přišlo o základní služby," uvedl.

Zároveň poukázal na to, že by bylo ohroženo i vzdělání palestinských dětí, a tím by byla "odsouzena k zoufalství" celá generace, což by jen podpořilo hněv a nekonečný koloběh násilí. Lazzarini proto vyzval členy Rady bezpečnosti OSN, aby chránili úlohu UNRWA.