Nejlepší cestou vpřed je předat pochodeň nové generaci, pronesl Biden v adrese národu

Oproti dřívějším vystoupením, za které si vysloužil masivní kritiku konkurence i řady spolustraníků, mluvil zřetelně a srozumitelně. „Bylo mi ctí v životě sloužit jako váš prezident. Ale na obranu demokracie, která je v sázce – a je důležitější než jakýkoli titul. Čerpám sílu a nacházím radost v práci pro americký lid,“ pokračoval.

Podle Bidena sjednocení strany vyžaduje obětování osobních ambicí ve prospěch „vyššího dobra“. „Vážím si tohoto úřadu. Ale svou zemi miluji víc,“ pronesl.

Podle americké stanice CNN se snažil vytvořit kontrast s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem. „Na Americe je skvělé to, že tu nevládnou králové a diktátoři. Vládne tu lid. Historie je ve vašich rukou, myšlenka Ameriky leží ve vašich rukou,“ uvedl.

Právě se přehrává: Video:

Míní, že po výsledcích ve funkci prezidenta by si zasloužil druhé funkční období. „Ale nic, nic nemůže stát v cestě záchraně naší demokracie. A to včetně osobních ambicí. Proto jsem se rozhodl, že nejlepší cestou vpřed je předat pochodeň nové generaci. Je to nejlepší způsob, jak sjednotit náš národ,“ vylíčil.

Americký prezident tuto zprávu národu pronesl v přímém přenosu, který trval zhruba 11 minut. Kromě bilancování svého dosavadního fungování také zdůraznil, že ještě hodlá reformovat Nejvyšší soud, ukončit válku v Gaze, udržet americká spojenectví a rozpoutat boj proti rakovině.

Biden měl takto dlouhé vystoupení na veřejnosti poprvé od neděle, kdy ohlásil odstoupení z kandidatury na prezidenta Spojených států. Jeho místa se prozatímně ujala viceprezidentka Kamala Harrisová, která si ještě musí počkat na nominaci demokratů. Té ale v cestě zřejmě nestojí nic, protože ji verbálně podpořilo množství spolustraníků a jen za první den na kampaň vybrala v přepočtu přes dvě miliardy korun.