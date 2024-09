Německá vláda zvažuje tajné domovní prohlídky. Naráží ale na dilema

Návrh vzešel jako reakce na útok z 23.srpna nožem na festivalu ve městě Solingen. Osm lidí bylo těžce zraněno a tři zemřeli. V reakci na útok se také německá vláda zavázala aktivněji prosazovat deportace a zasahovat proti zbraním. "V této souvislosti se domníváme, že je zcela samozřejmé, že bezpečnostní orgány musí mít odpovídající pravomoci k boji proti teroristickým útokům," řekl mluvčí ministerstva obrany k návrhu zákona podle německého serveru DW.

Není jisté, že neoliberální Svobodní demokraté (FDP), což je nejmenší partner v německé trojkoalici, budou souhlasit s vládou posvěceným tajným vniknutím do domů, obrana práv občanů je jedním z jejich hlavních zájmů. FDP věří, že čelit těmto zločinům lze i bez přísnějších zákonů.

Nyní mohou německé bezpečnostní orgány odposlouchávat elektronická zařízení, aniž by se musely dostat do domu podezřelých, pomocí vzdáleného softwaru. A to tak, aniž by si toho někdo všiml. Tuto metodu může policie používat ke sledování podezřelých od roku 2016. Vše ovšem nejprve musí schválit soud nebo státní zastupitelství.

Dá se použít v případech ohrožení právního státu, vytváření zločineckých organizací, vraždy, sexuálních deliktů, pašování drog, obchodování s lidmi, praní špinavých peněz a zneužívání azylu. Reálně se většina týká nelegální činnosti spojené s drogami.

Tato metoda byla kontroverzní už dříve – v roce 2008 federální ústavní soud uvedl, že se metoda smí užívat pouze v případech ohrožení lidského života či státu. Nově prosazovaná skrytá pátrání mají být naprostou výjimkou.

V lednu 2024 Faeser nechala rozšířit policejní pravomoc o prohledávání domů lidí, kterým byly zamítnuty žádosti o azyl. Důvodem byly snazší deportace.

Ministr spravedlnosti Marco Buschmann však návrh odmítá. „Nebude uděleno žádné oprávnění k tajnému šmírování v domovech lidí. V ústavním státě to neděláme. To by bylo absolutní porušení tabu," napsal na X, dříve Twitter. Naléhal také, že mnoho lidí by díky návrhu ztratilo důvěru v právní stát.