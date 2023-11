OHCHR: Na obec Hroza zřejmě Rusko vystřelilo raketu Iskander. Zabilo 59 civilistů

Podle OHCHR zemřelo v době útoku na začátku října 59 lidí při útoku na místní kavárnu, kde se shromáždilo mnoho lidí na vzpomínkovou akci na památku padlého ukrajinského vojáka. Moskva již dříve popřela odpovědnost za útok.

OHCHR vyslal terénní tým na místo tragédie v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny k vyšetření útoku. Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU) provedla dvě návštěvy Hrozy, prozkoumala místo tragédie a vyslechla 35 lidí, včetně místních obyvatel, přeživších, zdravotníků a pracovníků márnice.

Zpráva OHCHR uvádí, že všichni zemřelí, včetně 36 žen, 22 mužů a osmiletého chlapce, byli civilisté, kteří se účastnili akce po pohřbu místního muže, člena ukrajinských ozbrojených sil. Kavárna a malý obchod byly zcela zničeny výbuchem.

Důsledky útoku byly popisovány jako devastující. Podle OHCHR bylo 15 místních rodin připraveno o dva nebo i více svých členů kvůli útoku, který ukrajinské úřady dříve přisoudily ruské armádě. Tento útok byl jedním z nejhorších vzdušných úderů co do počtu civilních obětí od začátku ruské invaze na Ukrajinu.

OHCHR dále uvedl, že analýza škod a pozůstatků zbraně nalezených na místě naznačuje, že výbuch pravděpodobně způsobila střela Iskander. Tato balistická střela krátkého doletu je vyráběna Ruskou federací a běžně používána ruskou armádou při útocích na Ukrajině. Kyjev nemá tuto zbraň ve svém arzenálu podle zprávy OHCHR.



Vzhledem k velikosti vesnice byla prakticky každá oběť někomu z obyvatel blízká, jak uvedl například americký list New York Times. Ruská raketa zasáhla obchod s potravinami a kavárnu. "Byl to silný úder, velmi silný, vyšla jsem ven a všechno hořelo. Bylo to tak děsivé. Mrtvoly byly spálené a všude byla krev," popsala pro CNN třiasedmdesátiletá důchodkyně Valentina Kozienko.

Výbuch poškodil i její dům, který se nachází hned naproti místu útoku. "Moji sousedé, moji sousedé. Zemřela tam spousta našich lidí,“ plakala žena. Před invazí ve vesnici žilo zhruba 300 lidí, posléze jich zůstalo asi 110 – tedy téměř polovina z nich zahynula při útoku z minulého týdne.

Bílý dům útok označil za děsivý. Britský premiér Rishi Sunak podle serveru Independent uvedl, že útok potvrzuje hloubku zkaženosti, do jaké jsou ruské síly ochotny klesnout. "Čtvrteční krveprolití potvrdilo, že Rusko záměrně a barbarsky zaútočilo na civilní cíle - kavárnu a obchod v obci Hroza," uvedlo na sociální síti britské ministerstvo zahraničních věcí.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ostřelování odsoudil a označil jej za "brutální ruský zločin" a "záměrný teroristický útok". Vyjádřil soustrast všem, kteří ztratili příbuzné a blízké, a znovu zdůraznil, že ruský teror musí být zastaven.