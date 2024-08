Orbán neměl oprávnění jednat jménem EU s prezidenty Ukrajiny, Ruska a Číny, ukázal analýza

Aktivity maďarské vlády jsou dlouhodobě kritizovány Bruselem a většinou členských zemí EU, což se ještě zintenzivnilo po Orbánově oznámení, že podnikne mírovou misi k řešení válečné situace, uvedla autorka článku Dóra Kollárová.

Sekretariát Rady EU, které Maďarsko předsedá ve druhé polovině letošního roku, pro mfor.hu upřesnil, že Brusel hradí například účast na zasedání přípravných orgánů nebo dvouleté ministerské zasedání Světové obchodní organizace (WTO). Dále pokrývá náklady související se summity nebo setkáními na úrovni ministrů mezi EU a třetími zeměmi.

Orbánovy cesty by mohly spadat do této druhé kategorie pouze v případě, že by šlo o jednání, kde delegáti EU vystupují jménem Unie. Jelikož však Orbán neměl oprávnění jednat s ruským prezidentem ani čínským lídrem, je pravděpodobné, že tyto cesty byly financovány z maďarských veřejných prostředků.

Orbán po převzetí rotujícího předsednictví v Evropské radě v červenci navštívil Ukrajinu, Rusko, Čínu a Spojené státy, přičemž tyto zahraniční cesty označil za "mírovou misi". Lídři EU následně uvedli, že maďarský premiér při těchto jednáních nemluvil jménem celé 27členné Unie.