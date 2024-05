Orbán vzkazuje Stoltenbergovi: NATO nás má chránit, ne vtahovat do světového konfliktu

"Je absurdní, že NATO namísto toho, aby nás chránilo, nás vtahuje do světového konfliktu. Je to takové, jako kdyby hasič šel hasit požár plamenometem," řekl maďarský ministerský předseda.

Podle jeho slov každý týden jsme blíže k válce, každý týden se stane něco, co naznačuje vstup do války. Jako příklad uvedl jednání, aby francouzští výcvikoví vojáci mohli jet na Ukrajinu.

Za ještě znepokojivější událost označil to, že stále více lidí, včetně generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, hovoří o tom, že zbraně, které Ukrajině daly západní země, mohou Ukrajinci použít nejen na sebeobranu, ale také na útoky proti Rusům.

Členské státy NATO by měly zvážit zrušení omezení na používání jimi dodaných zbraní Ukrajině pouze na okupovaném území a povolit Kyjevu útočit jimi i na cíle v Rusku. V Praze to prohlásil generální tajemník Aliance Jens Stoltenberg, informuje agentura Reuters.

Západní země se v posledních týdnech stále více rozcházejí v otázce, zda by ukrajinská armáda měla dostat povolení útočit i na cíle v Rusku. Někteří spojenci Kyjeva argumentují, že jde o součást legitimní obrany proti ruské invazi, zatímco ostatní vyjadřují obavy, že je to zatáhne do konfliktu s Moskvou.

Stoltenberg připomněl, že omezení na použití zbraní jsou rozhodnutími na úrovni jednotlivých států.

"Vzhledem k vývoji této války jsem však přesvědčen, že nastal čas zvážit některá z těchto omezení, aby se Ukrajinci mohli skutečně bránit," řekl Stoltenberg v projevu na půdě Senátu Parlamentu ČR před začátkem neformálního setkání ministrů zahraničních věcí zemí NATO v Praze.

"V uplynulých týdnech a měsících se většina těžkých bojů odehrává podél rusko-ukrajinské hranice," řekl šéf Aliance v souvislosti s boji v Charkovské oblasti. To podle něj umožňuje ruské armádě útočit na ukrajinské jednotky i přímo z Ruska.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně žádá zrušení omezení, americký Pentagon to však dosud vždy odmítl s odůvodněním, že Spojené státy poskytují Ukrajině zbraně jen na osvobozování území obsazeného Ruskem, nikoli na zasahování v samotném Rusku.

Stoltenberg také upozornil na jisté nedostatky v poskytování podpory Ukrajině. "V posledních měsících pozorujeme vážná zpoždění v poskytování vojenské pomoci a vážné nedostatky, například pokud jde o protivzdušnou obranu a munici," konstatoval.