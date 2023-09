OSN bije na poplach: V Libyi přišlo o domov 30 tisíc lidí, humanitární pomoc se na většinu míst nedostane

"Jen ve městě Darna je vysídleno nejméně 30 000 obyvatel," prohlásila podle Sky News OSN s tím, že tisíce dalších lidí ztratily domovy v přilehlých městech. OSN předpokládá, že pohřešovaných je asi 5000 a zahynulo asi 2000 lidí.

Podle CNN se počet obětí ničivých záplav zvýšil na přibližně 5200. Uvedl to v úterý mluvčí ministerstva vnitra jedné ze dvou soupeřících vlád země. Libyjské záchranné služby dříve informovalo o nejméně 2300 mrtvých, uvedl server BBC.

Dalších až 10 tisíc lidí se pohřešuje podle Červeného kříže. Ten varoval, že počet obětí může dál stoupat. Místní úřady původně odhadly, že ve městě Darná na východě země mohlo přijít o život až dva tisíce lidí, uvedl server Euronews.

Podle OSN jsou na místě povodní obrovské škody a humanitární pracovníci se na většinu míst nedokážou dostat. Pomoc v hodnotě přibližně půl milionu eur oznámila ve středu i Evropská unie. Země jako Německo, Rumunsko a Finsko nabídly stany, lůžka, deky, generátory, potraviny, nemocniční stany a vodní cisterny.

OSN začala pro obyvatele Libye mobilizovat pomoc. Spolupracuje s libyjskými i mezinárodními partnery s cílem "získat naléhavě potřebnou humanitární pomoc pro lidi v postižených oblastech," uvedl v úterý Stéphane Dujarric, mluvčí generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese.

OSN uznaná libyjská vláda v Tripolisu přislíbila masivní pomoc pro oblasti zdevastované bouří navzdory tomu, že regiony na východě země nejsou pod její kontrolou.

Déšť, který se přehnal přes několik měst na severovýchodě Libye, je důsledkem velmi silného systému nízkého tlaku vzduchu, který minulý týden přinesl do Řecka katastrofální záplavy a přesunul se do Středozemního moře, než se vyvinul do tropické cyklóny.

Smrtící bouře zasáhla zemi v roce plném klimatických katastrof a rekordních extrémů počasí, od ničivých lesních požárů až po úmorná vedra. Stoupají teploty oceánů po celém světě a i teplota ve Středomoří je výrazně nadprůměrná, což podle vědců podnítilo vydatné srážky a bouře.

"Teplá voda tyto bouře nejen podporuje z hlediska intenzity srážek, ale také je činí zuřivějšími," prohlásil Karsten Haustein, klimatolog a meteorolog z Lipské univerzity v Německu.