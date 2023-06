Osudné grilování v restauraci. Desítky lidí zemřely při explozi v Číně

Dalších sedm lidí bylo ošetřeno, jeden z nich je v kritickém stavu. Dva další utrpěli těžké popáleniny, dva měli lehčí zranění a dva další poškrábalo rozbité sklo, které zasypalo celou ulici poblíž restaurace. Záchranáři na místo vyslali více než 100 lidí a 20 vozidel.

Čínský prezident Si Ťin-pching vyzval k co nejrychlejšímu vyšetření nehody. „Všechny regiony a podřízené útvary by měly prověřit a napravit všechny druhy rizik a skrytých nebezpečí. Příslušná ministerstva by měla včas zahájit kampaň na podporu bezpečnosti práce a posílit revizi bezpečnosti v klíčových odvětvích a průmyslových oborech,“ poznamenal lídr podle státní tiskové agentury Nová Čína.

Si Ťin-pching na místo nechal vyslat pracovní skupinu složenou z několika ústředních vládních orgánů. Ty řídí záchranné práce.

Tragédie se odehrála v předvečer čínského svátku Dračích lodí, kdy se mnoho lidí vydává do společnosti a setkávají se s přáteli. Svátek připadá na pátý den pátého lunárního měsíce, podle gregoriánského kalendáře to znamená konec května nebo červen. Pro rok 2023 se odehrává právě dnes. V Číně tak budou mít ode dneška do soboty státní svátek.

Jde o jeden ze čtyř hlavních tradičních čínských festivalů, a to spolu se Svátkem jara, Dnem zametání hrobů a Svátkem poloviny podzimu. Kromě pevninské Číny se festival koná i v Malajsii, Indonésii, Singapuru či na Tchaj-wanu.