Pane Trumpe, jděte do p*****. Dánský politik kvůli Grónsku poslal do Bílého domu drsný vzkaz

Vistisen se nechal slyšet na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. „Vážený pane prezidente Trumpe, poslouchejte velmi pozorně. Grónsko je součástí Dánského království již 800 let. Je integrovanou součástí naší země,“ zdůraznil dánský politik podle serveru The Hill.

Posléze ale nezvykle přitvrdil. „Není na prodej. Řeknu to slovy, kterým byste mohl rozumět, pane Trumpe: Jděte do prd*le,“ zvolal Vistisen, přičemž použil anglickojazyčný termín „F*ck off“.

Místopředseda EP Nicolae Ștefănuță dánského politika pokáral. „V tomto domě demokracie to není v pořádku. Bez ohledu na to, co si myslíme o panu Trumpovi, není možné používat takové výrazy,“ upozornil.

Vistisen následně vulgární prohlášení vysvětlil pro server Newsweek. „Absurdní výroky vyvolávají silné reakce. A pokuta od Evropského parlamentu je malou cenou za to, že hájím dánskou národní suverenitu,“ uvedl.

Trump o možném zabrání největšího ostrova na světě promluvil v pondělí před novináři v Oválné pracovně, když podepisoval celou řadu exekutivních příkazů. „Grónsko je nádherné místo. Potřebujeme ho pro mezinárodní bezpečnost. A jsem si jistý, že Dánsko vyjde vstříc – stojí je spoustu peněz, aby ho udržovali, aby si ho udrželi,“ řekl podle serveru Politico.

Podle Trumpa je Grónsko pro USA mimořádně důležité. „Grónsko je nezbytné ne pro nás, je nezbytné pro mezinárodní bezpečnost. Všude máte ruské lodě, všude máte čínské lodě – válečné lodě – a oni to nemohou udržovat,“ dodal s odkazem na Dánské království, jehož je ostrov se zhruba 60 tisíci obyvateli autonomní součástí.

Serveru EuroZprávy.cz se už minulý týden podařilo v této věci získat vyjádření od dánského ministerstva obrany. „Dánské království vede s USA – naším nejdůležitějším spojencem – velmi úzký a konstruktivní dialog o bezpečnosti a Arktidě. Tento dialog bude pokračovat i s novou administrativou,“ nastínil mluvčí resortu Mikael Rømer.

Dánové americký zájem chápou. „Je přirozené a legitimní, že současná geopolitická situace vede ke zvýšenému zájmu USA o Arktidu a Grónsko,“ podotkl mluvčí. Ministerstvo obrany severoevropského království očekává společnou reakci s USA. „Dánsko tento zájem sdílí a těší se na diskusi s novou administrativou o tom, jak na něj reagovat,“ doplnil Rømer.