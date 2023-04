Pobaltí mluví o vstupu Ukrajiny do NATO. Lotyši a Estonci chtějí znát plán

Lotyšský prezident Egils Levits po schůzce se svým estonským protějškem Alarem Karisem řekl, že od summitu očekávají "konkrétní harmonogram pro cestu Ukrajiny do NATO". "Myslím, že to je v souladu se společnými zájmy NATO, zájmem Ukrajiny i bezpečnostními zájmy celé Evropy a světa," dodal. Prezidenti připomněli, že NATO je obrannou aliancí a že přístup Ukrajiny by posílil bezpečnost všech jejích členů.

Summit NATO se bude konat 11. a 12. července ve Vilniusu, hlavním městě třetí z pobaltských zemí - Litvy. Agentura DPA píše, že generální tajemník NATO Jen Stoltenberg při návštěvě Kyjeva minulý týden Ukrajině slíbil další podporu jejích snah o vstup do aliance. Taková je oficiální pozice NATO od roku 2008. Jasnější perspektiva, kdy by Ukrajina do aliance mohla vstoupit, zatím neexistuje. Agentura DPA podotkla, že před skončením současné války je vznik konkrétního plánu velmi nepravděpodobný.

Lotyšsko a Estonsko patří k těm členským zemím NATO, které Ukrajinu bránící se už 14 měsíců ruské agresi jednoznačně podporují. Vstup nové země do aliance však musejí schválit všichni její členové. V současnosti se k vidině rozšíření o Ukrajinu staví velmi rezervovaně Maďarsko. Místopředsedkyně jeho parlamentu a členka krajně pravicového hnutí Naše vlast Dóra Dúróová ruskému listu Izvestija řekla, že vstup Ukrajiny do NATO bez rizika rozpoutání války by byl možný pouze v případě, že Rusko by takový krok schválilo formou nějaké dohody. Budapešť také dlouhodobě obviňuje Kyjev z utiskování maďarské menšiny na Ukrajině a snaží se kvůli tomu blokovat snahy o sbližování Ukrajiny jak s NATO, tak s Evropskou unií.