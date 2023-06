Podmínky jsme splnili, vezměte nás do NATO, žádá Švédsko. Rozhodnutí je na Turecku a Maďarsku

"Je načase, aby Turecko a Maďarsko začaly ratifikovat členství Švédska v NATO. Nikdy to nebyl sprint, je to maraton a teď vidíme cíl," řekl Billstrom na setkání ministrů zahraničí NATO v norském Oslu.

Dodal, že ve Švédsku vstoupí dnes v platnost nový protiteroristický zákon, což je poslední krok v rámci dohody podepsané s Tureckem. Je proto přesvědčen, že na setkání s tureckými představiteli v nadcházejících dnech dosáhne Švédsko významného pokroku v otázce členství v NATO.

Otázku vstupu země do aliance řešil s Tureckem i americký prezident Joe Biden, který v úterý uvedl, že mu turecký prezident Erdogan v pondělním telefonátu zopakoval přání Ankary koupit stíhačky F-16 od Spojených států. Biden podle Reuters naopak chce, aby Ankara stáhla své námitky proti vstupu Švédska do NATO.

Švédsko a Finsko požádaly o členství v NATO v loňském roce, čímž se zbavily dlouhodobé politické neutrality. Nabídky na členství musí být schváleny všemi členy NATO. Turecko a Maďarsko tak v případě Švédska ale ještě neučinily.

Švédsko tak nadále, na rozdíl od Finska, čeká na přijetí do Severoatlantické aliance. Podle ministra zahraničí USA Antonyho Blinkena bude dokončen vstup severské země do organizace během následujících týdnů.

Blinken řekl, že vstup severské země do aliance může být dokončen v následujících týdnech. "Nemám pochyb, že se to může a musí stát," prohlásil podle CNN na tiskové konferenci se švédským premiérem Ulfem Kristerssonem.

Podle šéfa americké diplomacie je správné, že každý členský stát NATO může vyjádřit svůj postoj k přijetí nových členů. "Každý rozhoduje o vlastním závazku k jinému členovi, že mu přijde na pomoc, pokud se stane obětí agrese," vysvětlil ministr.

Mezitím maďarští zákonodárci pro změnu tvrdí, že blokují kandidaturu Švédska do NATO kvůli jeho nedávné kritice jejich země. Analytici ale tvrdí, že turecký souhlas by pravděpodobně přiměl Maďarsko, aby vstup Švédska do NATO schválilo také.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó na konci března uvedl, že si jeho země zaslouží větší respekt. "Když finští a švédští politici zpochybňují demokratickou povahu našeho politického systému, je to opravdu nepřijatelné... Protože respektujeme všechny země, očekáváme respekt také," prohlásil podle serveru Hlas Ameriky.