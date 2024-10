Podpora Harrisové raketově stoupá. Stojí za ní i Beyoncé, Springsteen označil Trumpa za tyrana

Springsteen vyjádřil obavy z Trumpova pojetí moci a připomněl, že pro něj je důležité mít prezidenta, který ctí ústavu, demokracii a právní stát, a chrání základní práva, včetně práva ženy na volbu. „V těchto volbách je jen jeden kandidát, který si těchto zásad váží: Kamala Harrisová," dodal.

Na shromáždění zahrál Springsteen tři ze svých hitů – „The Promised Land“, „Land of Hope and Dreams“ a „Dancing in the Dark“, čímž povzbudil dav k účasti v nadcházejících volbách. Springsteen dlouhodobě podporuje demokratické kandidáty, v minulosti vyjádřil podporu Johnu Kerrymu, Baracku Obamovi, Hillary Clintonové a Joeu Bidenovi.

Harrisovou plánuje na pátečním mítinku v Houstonu podpořit i popová hvězda Beyoncé, která má spolu s country legendou Williem Nelsonem vystoupit na jednom z vrcholných momentů předvolební kampaně. Beyoncé, držitelka 32 cen Grammy, již Harrisové poskytla svůj hit „Freedom“ pro použití na kampaních.

V posledních týdnech se Harrisová těší rostoucí podpoře významných osobností z kulturního světa. Celebritami, které ji podporují, jsou jak hudební, tak filmové hvězdy, včetně Taylor Swiftové, George Clooneyho, Billie Eilish a Jeffa Bridgese. Na rozdíl od Donalda Trumpa, jehož podpora mezi kulturní elitou je výrazně menší, se Harrisová může spoléhat na desítky slavných jmen, která se aktivně zapojila do její kampaně.

Kamala Harrisová, která vstoupila do kampaně po nečekaném odstoupení prezidenta Joea Bidena, získala výraznou podporu od slavných osobností. Kromě hereckých ikon jako George Clooney, Matt Damon, Robert De Niro či Angelina Jolie se za ni postavily také významné hudební osobnosti, včetně Billie Eilish, Johna Legenda a Charli XCX. Beyoncé jí dokonce poskytla svou píseň Freedom pro účely kampaně.

Tyto celebrity oceňují především její liberální postoje, zejména v otázkách práv žen a potratů. Jeff Bridges, známý herec z filmu Big Lebowski, se stal tváří iniciativy White Dudes for Harris (Bílí týpci za Harrisovou), která shromáždila čtyři miliony dolarů na podporu kampaně.

Na rozdíl od Harrisové má Donald Trump mezi hollywoodskými a hudebními celebritami mnohem menší zastoupení. K jeho podporovatelům patří zpěvačka Amber Roseová, hudebník Kid Rock či herci Jon Voight a Dennis Quaid. Hulk Hogan, bývalý wrestler a herec, ho dokonce označil za „hrdinu“, který překonal pokus o atentát a nebojí se znovu bojovat o Bílý dům.

Trumpova kampaň se potýká s problémy ohledně využívání hudby. Několik hudebníků, včetně Jacka Whitea z White Stripes, zpěvačky Beyoncé a skupiny Foo Fighters, vyjádřilo nesouhlas s tím, že Trump používal jejich skladby. Foo Fighters dokonce oznámili, že peníze získané za použití jejich písně My Hero věnují na kampaň Harrisové.

Otázkou zůstává, zda podpora celebrit skutečně ovlivňuje rozhodování voličů. Několik studií naznačuje, že přímý vliv slavných osobností na voliče není výrazný. Profesorka Margaretha Bentleyová z Arizonské státní univerzity například poznamenala, že její studenti se řídí názory celebrit spíše při výběru kávy než při volbách. Naopak Ashley Spillaneová z Harvardu ve své studii tvrdí, že výzvy celebrit mohou motivovat k registraci nové voliče, což by mohlo mít pozitivní dopad na kampaně.

Zvláštní pozornost přitahuje Taylor Swiftová, která je jednou z nejsledovanějších osobností současnosti. Pokud by se rozhodla do kampaně Harrisové zapojit aktivněji, americká média spekulují, že by to mohlo výrazně zvýšit účast mladých voličů a ovlivnit výsledky voleb.