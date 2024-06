Políček mezinárodnímu právu: Švýcarsko zamítlo rozhodnutí evropského soudu o klimatu

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) se sídlem ve Štrasburku v dubnu rozhodl, že Bern porušil lidská práva skupiny starších švýcarských žen nazvané KlimaSeniorinnen, protože neřešil změnu klimatu dostatečně.

Dolní komora parlamentu ve středu následovala horní komoru a přijala nezávazný návrh, který odsuzuje "justiční aktivismus" ESLP, s 111 hlasy pro a 72 proti. Zákonodárci argumentovali, že Švýcarsko už pro ochranu životního prostředí a boj proti změně klimatu dělá dost.

Během rozpravy zákonodárci kritizovali "zasahování" soudu do švýcarské demokracie a jeden z nich označil rozhodnutí ESLP za "vadné".

Poslanec pravicové Švýcarské lidové strany (SVP), která je největší stranou v parlamentu, se vysmíval členkám skupiny KlimaSeniorinnen a kritizoval je za podání žaloby kvůli tomu, že jim je v létě příliš teplo. Ženy tvrdily, že nedostatečné úsilí vlády v boji proti změně klimatu je vystavuje riziku úmrtí během veder.

"Je to opravdu ostudné, co se právě stalo. Je to urážka a nerespektování našich práv, které potvrdil mezinárodní soud," řekla po hlasování 68letá Stefanie Branderová. Před budovou parlamentu protestovala malá skupina lidí s transparenty s nápisy "zrazený", "šokovaný" a "znepokojený".

Zatímco vládnoucí Spolková rada může mít jiný názor než parlament, ministr životního prostředí, který je členem rady, pravděpodobně také rozhodnutí bagatelizoval.

Isabela Keuschniggová, právní výzkumnice z Londýnské školy ekonomie a politických věd (LSE), uvedla, že pokud vláda odmítne rozhodnutí implementovat, mohlo by to "vytvořit znepokojující precedens, který by podkopal úlohu právního dohledu v demokratické správě".

Takový krok by byl v Radě Evropy bezprecedentní a také by ukázal politický odpor vůči mezinárodním opatřením v oblasti klimatu, zejména po úspěších krajní pravice ve volbách do Evropského parlamentu.