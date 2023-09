Polsko chce v příští dekádě hostit letní olympijské hry

Duda záměr oznámil společně se šéfem polského olympijského výboru Radoslawem Piesiewiczem. Pořadatelským městem her by mělo být hlavní město Varšava. Některá média již poukázala na to, že prohlášení přichází krátce před očekávanými parlamentními volbami.

NBC připomněla, že Polsko zatím nikdy olympijské hry nepořádalo, ačkoliv dvakrát vyjádřilo podobný záměr v případě zimního vydání. Zakopane v roce 2006 ani Zakopane o šestnáct let později se nedostalo k finálnímu hlasování.

Následující letní olympijské hry se uskuteční ve francouzské Paříži v příštím roce. Udělena jsou i pořadatelství pro roky 2024 a 2028, kdy uspělo americké Los Angeles, respektive australské Brisbane.

Pořadatelé olympijských her jsou tradičně určeni ve volbě se sedmiletým předstihem, v rámci posledních reforem je ale proces a načasování již flexibilnější.