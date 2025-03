Polsko myslí obranu před Ruskem vážně. Zavede povinný vojenský výcvik pro dospělé, chce půl milionu vojáků

Polsko už nyní vynakládá na obranu více než 4 % svého HDP v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. V loňském roce činily vojenské výdaje země 4,1 % HDP a letos by se měly zvýšit na 4,7 %.

Premiér Donald Tusk mezitím oznámil, že vláda pracuje na zavedení povinného vojenského výcviku pro všechny dospělé muže v zemi.

Během projevu v dolní komoře parlamentu uvedl, že cílem je vytvořit model, podle něhož by každý dospělý Polák prošel základním výcvikem, aby byla země připravena na případný válečný konflikt. Systém by měl být dokončen do konce letošního roku.

Tusk dále uvedl, že podporuje odstoupení Polska od Ottawské úmluvy, která zakazuje používání protipěchotních min, a zvažuje také vystoupení z Dublinské úmluvy, jež zakazuje použití kazetové munice. Plánuje se obrátit na ministra obrany, aby získal jeho stanovisko k těmto otázkám.

Polský premiér rovněž prohlásil, že by země měla zvýšit své obranné výdaje až na 5 % HDP. S výdajem 4,7 % HDP na obranu v letošním roce se Polsko už nyní stává zemí s nejvyššími vojenskými investicemi v rámci NATO.

V dalším projevu před poslanci Tusk upozornil, že ukrajinská armáda má 800 000 vojáků a ruská armáda přibližně 1,3 milionu. Proto chce polská vláda navýšit počet vojáků a rezervistů na 500 000, což je výrazný nárůst oproti současným 200 000.

Podle Tuska toho lze dosáhnout kombinací několika opatření, včetně mobilizace rezervistů a intenzivního výcviku pro ty, kteří nenastoupí do armády, ale měli by být v případě konfliktu plně připraveni na boj.

Tusk zároveň nevyloučil možnost zavedení povinného vojenského výcviku i pro ženy, i když poznamenal, že „válka je stále ve větší míře doménou mužů.“