Polsko překazilo sabotáže, řekl Tusk. Upozornil na další ruskou hrozbu

"V posledních měsících polský stát zmařil připravované pokusy o sabotážní akce a požáry. Jde o vážnou věc," prohlásil Tusk podle polských médií. Varšava má podle něj zprávy z Evropy o ruské snaze zasáhnout do voleb do Evropského parlamentu. "Z našich i spojeneckých zdrojů vyplývá, že v největší míře jsou ohrožené Polsko, Litva a Estonsko," poznamenal.

Polsko podle premiéra vynaloží z rozpočtových rezerv dodatečných 100 milionů zlotých pro zahraniční tajnou službu AW a kontrarozvědku ABW. Tusk nicméně podotkl, že bezpečnostní složky nemají důvod si myslet, že za velkými požáry v posledních dnech jsou lidé ze zahraničí.

Polské bezpečnostní služby jsou v plné pohotovosti kvůli hrozbě bombových útoků a záškodnických akcí ze strany Ruska na území Evropy, řekl polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v minulém týdnu během rozhovoru pro polský deník Fakt. Tehdy potvrdil, že hrozby ze strany Ruska jsou reálné. "Ano, takové riziko hrozí. Bezpečnostní služby jsou v plné pohotovosti, aby zamezily všem akcím ohrožujícím Polsko," uvedl.

Polský ministr obrany připomněl, že tajné služby již v uplynulých týdnech oznámily zatčení několika lidí. "Byly zadrženy osoby podezřelé ze sabotáže a skutků namířených proti zájmům Polska, které mohly na důležitých místech způsobit požáry," dodal.

Evropské tajné služby varují před ruskými sabotážemi napříč kontinentem, napsal prestižní deník Financial Times. Podle listu by mělo jít o žhářské útoky či akce namířené proti klíčové infrastruktuře. Moskva přitom nehodlá brát ohledy na případné oběti v řadách civilistů.

"Vyhodnotili jsme, že riziko státem kontrolovaných sabotážních akcí výrazně vzrostlo," uvedl Thomas Haldenwang, který je šéfem německé civilní kontrarozvědky. Moskva se podle něj nebrání útokům, které by Evropě způsobily zásadní škody.

Podle Keira Gilese z institutu Chatham House je jasně patrné, že Rusové zesílili své aktivity. "Nedá se říci, zda je to tím, že do operací nasazují více zdrojů, nebo zda jsou více ledabylí a nechají se chytit, nebo zda se západní kontrarozvědky zlepšily v odhalování a zastavování takových akcí. Ať je to, jak chce, děje se toho hodně," konstatoval.

Nejmenovaný představitel evropských tajných služeb podle deníku prohlásil, že Rusko se snaží vyvinout co největší tlak na evropské státy, přičemž k tomu s vědomím prezidenta Vladimira Putina hodlá využít sabotáže, dezinformace i kybernetické útoky.

Ruské snahy podle FT souvisí s tím, co se dělo předloni po začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Řada zemí tehdy dohromady vypověděla přes 600 ruských agentů, kteří v nich prováděli špionážní činnost pod diplomatickým krytím.