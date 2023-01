Polsko prověří ochranu kritické infrastruktury, dostali se k ní potápěči

"Nařídil jsem tajným službám, aby vypracovaly podrobnou zprávu o této věci. Může to být tak, že to jsou nebezpečné osoby, ale může se ukázat, že ti lidé nebezpeční nejsou a že to, co tvrdili, je pravda," cituje portál onet.pl Morawieckého. Řekl také, že Polsko posílilo ochranu své strategické infrastruktury, například terminálu na zkapalněný zemní plyn ve městě Świnoujście (Svinoústí) nebo plynovodu Baltic Pipe, a že tuto ochranu prověří.

V noci ze soboty na neděli polští záchranáři pomohli trojici potápěčů ze Španělska. Jejich motorový člun měl poruchu a nemohli se vrátit ke břehu. Vysvětlovali, že hledali jantar, ale na palubě žádný neměli. Místo toho tam byla drahá potápěčská technika, včetně podvodního skútru, který pomáhá při plavání pod vodou. Ukázalo se také, že loď neměla základní bezpečnostní prvky a její posádka neměla oprávnění ji řídit, ani nezískala povolení k potápění. Policie o tomto případu pořídila dokumentaci a trojici propustila. Podle agentury AP postup policistů vyvolává otázky, protože telefonní čísla, která jí na sebe Španělé dali, jsou mimo provoz. Některá polská média uvedla, že trojice Španělů byla součástí skupiny pašeráků a že hledala kontraband.

AP uvádí, že odborníci v souvislosti s tímto případem připomínají loňské poničení plynovodů Nord Stream 1 a 2 vedoucích po dně Baltského moře a určených pro plyn z Ruska. Podle švédských vyšetřovatelů šlo o sabotáž. Dánsko uvedlo, že úniky plynu byly způsobeny mohutnými explozemi.