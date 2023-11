Poradce vlády Pojar jednal v Číně s nejvýše postaveným diplomatem

Podle bývalého zástupce náčelníka generálního štábu izraelské armády Jaira Golana by izraelští vojáci neměli vstupovat do tunelů, které patří palestinské organizaci Hamás v Pásmu Gazy. Golan tvrdí, že izraelská armáda by mohla efektivně zneškodnit tyto tunely bez toho, aby do nich vojáci vstoupili. Boj v tunelech podle něj představuje vážné riziko a je velmi nebezpečný.