Povodně v Německu od víkendu neustávají, hrozí vylití Dunaje. Vyhlášen stav nouze

Vydatné víkendové deště způsobily silné povodně v jižním Německu. Země musela vyhlásit stav nouze a evakuovat občany ze silně postižených oblastí, píše americký deník New York Times. Záchranáři i přes ustávající déšť ještě v pondělí pokračovali s budováním hrází podél řek. Podle Německého meteorologického úřadu za víkend spadlo tolik srážek, kolik je běžné za celý měsíc.

Do města Reichertshofen v Bavorsku, které je povodněmi zasaženo mimořádně silně, zamířil německý kancléř Olaf Scholz. „Kdykoli se německý kancléř objeví v oblasti postižené povodněmi v gumácích, je situace vážná. A když má s sebou šéfa bavorské vlády a německého ministra vnitra, musí být situace obzvlášť napjatá,“ poznamenal německý zpravodajský server Deutsche Welle.

Reichertshofen leží na řece Paar, která se vlévá do Dunaje. „Situace je a zůstává vážná. Voda na některých místech ustupuje a začínají úklidové práce. Stále však zaznamenáváme povodňové průtrže. Přehrady jsou stále podmáčené, dochází k novým záplavám a mnoha evakuacím. V současné době bylo evakuováno 3000 lidí. A toto číslo pravděpodobně poroste“ shrnul bavorský premiér Markus Söder.

Nejvýše postavený hasič v okrese Christian Nitschke projevil hrdost na svůj tým, kterému se podařilo dostat tisíce lidí do bezpečí. Jeho chvála má ale hořkou příchuť, během povodní zemřel po převrácení člunu jeden z jeho kolegů. „Je to noční můra této operace. Ztráta kolegy je to nejhorší, co se může stát. Jsme velmi šokováni, zděšeni a otřeseni. Budeme však bojovat až do konce,“ vylíčil.

Okresní zastupitel Alber Gürtner se obává, že by se mohl Dunaj v příštích dnech opět rozvodnit. „Včera jsme se obávali, že by mohlo dojít k zaplavení celého města s 10 000 obyvateli. Díky bohu se tak nestalo, i díky velkému úsilí záchranářů. Dobrovolnické struktury, které máme, musíme podporovat i nadále. Protože na plný úvazek jich není dost,“ posteskl si.

Povodně jsou letos pro Německo velkým problémem, potvrdila to ministryně vnitra Nancy Faesarová. Ta do Bavorska zavítala i se Scholzem. „Letos je to již po čtvrté, co jsem se vydala do konkrétní oblasti zásahu. Uděláme vše, co bude v našich silách, včetně využití možností, které nabízí spolková vláda, abychom zajistili rychlé poskytnutí pomoci,“ ujistila.