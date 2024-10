Příklon k Západu, nebo Rusku? Moldavsko stojí před nejdůležitějším rozhodnutím v historii

Podle předvolebních průzkumů je nejsilnější kandidátkou stávající prezidentka Maia Sanduová, která se hlásí k proevropské politice a dlouhodobě prosazuje přiblížení Moldavska k EU. Sanduová získala v průzkumech 36 procent podporu, ale pro vítězství v prvním kole voleb potřebuje nadpoloviční většinu hlasů. Pokud se jí to nepodaří, druhé kolo voleb se uskuteční 3. listopadu.

Sanduová se těší podpoře nejen mezi voliči, kteří si přejí větší integraci s Evropou, ale také od těch, kteří vidí EU jako záruku stability a ekonomického rozvoje. Zbývajících deset kandidátů má mnohem menší podporu, což výrazně zvyšuje šance Sanduové na postup do druhého kola nebo dokonce vítězství už v prvním kole.

Současně s prezidentskými volbami probíhá v Moldavsku referendum o vstupu země do Evropské unie. Podle průzkumů veřejného mínění se 55 procent respondentů plánuje vyjádřit pro vstup do EU, zatímco 34,5 procenta je proti. Referendum je považováno za klíčové pro budoucnost země, která se nachází mezi vlivem Ruska a snahou o větší integraci se západními institucemi.

Zatímco Sanduová a její příznivci referendum podporují, pět dalších prezidentských kandidátů vyzvalo své voliče k bojkotu referenda nebo hlasování proti vstupu do EU. EU již zahájila rozhovory s Moldavskem o členství, a to letos v červnu, což pro Kišiněv představuje důležitý krok směrem k integraci s Evropou.

Předvolební kampaň byla poznamenána obviněními z manipulace a kupování hlasů. Moldavská policie odhalila rozsáhlý systém kupování hlasů, který podle jejich zjištění financovaly ruské peníze. Policie provedla stovky zatčení, přičemž odhady hovoří o tom, že čtvrtina hlasovacích lístků by mohla být ovlivněna těmito peněžními toky.

Rumunský historik Armand Gosu, odborník na Rusko a bývalý sovětský prostor, potvrdil, že Moskva v těchto volbách investovala značné prostředky, aby ovlivnila výsledek a udržela Moldavsko mimo EU. „Rusko tvrdě pracuje. Nikdy dříve nevložili tolik peněz,“ uvedl Gosu pro agenturu AFP.

Výsledek prezidentských voleb a referenda o vstupu do EU bude mít zásadní dopad na směřování Moldavska. Pokud se Sanduové podaří zvítězit, bude to znamenat posílení proevropských tendencí a pokračování v integračních rozhovorech s EU. Naopak vítězství proruských sil by mohlo Moldavsko vrátit zpět do sféry ruského vlivu a oddálit jeho integraci s Evropou.

Moldavští voliči tak stojí před historickým rozhodnutím, které ovlivní budoucnost jejich země na mnoho let dopředu.