Princ Harry má zase blíž ke královské rodině, tvrdí komorník krále Karla III.

Princ Harry a jeho žena Meghan Markle si podle britského deníku Daily Mail pořídili nový domov v Portugalsku, kam se budou uchylovat ve volném čase. Přestože přesná cena jejich nemovitosti nebyla zveřejněna, deník Mirror ji označil za „dechberoucí“, což naznačuje, že jde o skutečný luxus.

Podle bývalého komorníka krále Karla III. je tento krok kontroverzního páru jasným signálem, že princ chce zakopat pomyslnou válečnou sekeru. "Vždycky jsem říkal, že Harryho vztah se členy královské rodiny se časem zlepší," poznamenal Grant Harrold pro New York Post.

"Už poměrně dlouho je ticho, což je dobré znamení. Myslím, že jakékoliv stěhování do Evropy, i když nejde o Velkou Británii, může znamenat, že pro Harryho bude jednodušší strávit více času v rodném Spojeném království. Je dost dobře možné, že to značí, že se zase přibližuje královské rodině," dodal komorník.

New York Post už dříve uvedl, že místní Portugalci si z informací o koupi nemovitosti synem krále Karla III. nesedli na zadek. Obyvatelé dokonce dali hlasitě najevo, že Harry není zase takový boháč.

"Máme mnohem bohatší a slavnější lidi, co si zde něco koupili. Myslím, že to bude mít nulový dopad (na zdejší život), abych řekl pravdu," uvedl jeden z místních. "Kdyby to byl někdo jako Jeff Bezos (zakladatel Amazonu - pozn. red.), tak by to mělo nějaký dopad, ale ne Harry a Meghan," dodal.

Zástupce jednoho z podniků navíc zdůraznil, že praví místní se s bohatou smetánkou prakticky nepotkají. "Bohatí z resortů nejedí s chudými," podotkl majitel restaurace.