Princ Harry u soudu ostře kritizoval bulvární média za to, jak se k němu chovala

Harry podle Sky News ve svém prohlášení uvedl, že v každém vztahu, ať už s partnerkami, přáteli, rodinou nebo armádou, byla přítomna třetí strana. "Jmenovitě bulvární média," napsal mladší ze synů současného britského krále Karla III., který se zřekl své role v rámci královské rodiny a s manželkou Meghan žije v USA.

Podle vévody ze Sussexu jsou členové královské rodiny obsazováni bulvárními novináři do specifických rolí. Harry u soudu jmenoval seznam těch svých, mezi nimi například "nezletilého pijáka" či "nezodpovědného uživatele drog".

"Konstantně se mě, zranitelného mladého muže, snažili přinutit, abych udělal něco hloupého, z čeho by byl dobrý příběh a prodala by se spousta novin. Když se na to dívám dnes, bylo jejich chování naprosto odporné," poznamenal princ podle zmíněné televize.

BBC připomíná, že je Harry je pouze jedním ze čtyř lidí, kteří žalují vydavatele deníku Daily Mirror. Dalšími jsou herci Michael Le Vell a Nikki Sandersonová a exmanželka jednoho známého komika Fiona Wightmanová. Všichni tvrdí, že novináři využili k získání informací o nich nelegálních metod, o nichž vedoucí pracovníci museli dobře vědět.