Protiofenzíva je v plném proudu, Ukrajinci raketomety HIMARS zasáhli klíčové logistické centrum Rusů

Ukrajincům se i během čtvrtečního odpoledne dařilo pokračovat v silném tlaku na ruské invazní síly. Moskvou dosazený šéf okupované části Záporožské oblasti Vladimir Rogov přiznal zásah kritického logistického centra Tokmak. „Ukrajinská armáda podnikla masivní útok s použitím několika raketometů,“ líčí. Podle něj tři rakety explodovaly a čtvrtá dopadla poblíž železniční stanice, ale nevybuchla. „Jedna osoba byla zraněna,“ vypočítal.

Americká stanice CNN přiblížila, že Tokmak je ruské logistické velitelství nacházející se jižně od Záporoží. Vede přes ni trať na v roce 2014 anektovaný Krymský poloostrov. Od frontových pozic se nachází asi dvacet kilometrů, poukazuje CNN. Podle twitterového analytického kanálu Noelreports logistické centrum zasáhly Spojenými státy dodané raketomety HIMARS.

Existují zatím nepotvrzené informace, že se ukrajinské síly k Tokmaku dokonce blíží. „Není jasné, kde přesně to je, ale toto video by mohlo ukazovat ukrajinské vozidlo, které se snaží překonat protitankový příkop. To by mohlo naznačovat, že některé ukrajinské síly dorazily k první obranné linii,“ popsal na twitteru analytik Benjamin Pittet. Video je ale neověřené a čeká na geolokaci.