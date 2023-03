První vesmírná raketa vyrobená na 3D tiskárně odstartovala z Mysu Canaveral

Americký start-up Relativity Space chtěl dokázat, že náročný start a let do vesmíru vydrží i netradičně vyrobená raketa. Zároveň chtěla společnost posbírat co největší objem dat pro další vývoj raket, které by byly levnější a snáze vyrobitelné.

Raketa Terran 1, která byla vysoká 33,5 metru a měla průměr něco přes dva metry, byla vyrobená na 3D tiskárně z 85 procent, v budoucnu by Relativity Space chtěla tisknout až 95 procent součástek.

Na 3D tiskárně vznikly i motory rakety, v prvním stupni jich bylo devět, ve druhém jeden. Motory poháněla směs kapalného kyslíku a zkapalněného zemního plynu.