Raketa Terran 1 vyrobená na 3D tiskárně ani napodruhé neodstartovala

V čase od 19:00 do 22:00 SEČ silně foukal vítr, start byl opakovaně odložen o desítky minut a nakonec bez uvedení důvodů zrušen. O třetím pokusu o start slíbila firma na závěr přímého přenosu informovat později.

Raketa je vyrobená na 3D tiskárně z 85 procent, v budoucnu by Relativity Space chtěla tisknout až 95 procent součástek. Cílem prvního testovacího letu je dokázat, že stroj vydrží nápor při startu, a posbírat co největší objem dat pro další vývoj raket, které by byly levnější a snáze vyrobitelné, uvedla firma. Mise nese název Hodně štěstí, bav se (Good luck, have fun).

Raketa je vysoká 33,5 metru a v průměru má něco přes dva metry. Na 3D tiskárně vznikly i motory této rakety, v prvním stupni jich je devět, ve druhém jeden. Motory pohání směs kapalného kyslíku a zkapalněného zemního plynu. Pokud by odstartovala, byla by první raketou s tímto pohonem, které by se to povedlo, píše AFP.