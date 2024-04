Po mnoha měsících se bývalý voják z elitní vojenské zpravodajské jednotky rozhodl otevřeně hovořit o svém každodenním životě v zajateckém táboře. V rozhovoru pro televizi TSN přiznal, že situace byla často dramatická. Uvedl server PolsatNews.

Všechno v Ołeniwce bylo strašné, co to jen šlo. V kasárnách bylo hodně lidí. Měly dvě patra a asi půl stovky lidí, dá se říct. Spali jsme vlastně jeden na druhém, přímo na zemi. Na začátku tam byly postele, ale pak je odvezli. Nemůžu říct, že to byly normální podmínky.

"Psi mají v útulcích lepší životní podmínky než my, když jsme byli v Ołeniwce. Podmínky během mého pobytu byly extrémně nezdravé. Dobře, že tam byly alespoň matrace. Ne moc, ale byly tam," dodal.

Podle vojáka byl jeden z největších problémů zajateckého tábora nedostatek jídla. To bylo podáváno nepravidelně, a často se stávalo, že vojáci, kteří tam byli drženi, dostali jídlo o půlnoci nebo brzy ráno.

Jedním z bodů rozhovoru byla otázka raketových útoků, které údajně prováděly Ukrajinské ozbrojené síly a měly za cíl tábory, kde byli drženi váleční zajatci, jak tvrdili ruské propagandistické zdroje.

„Niemachny“ přiznal, že byl osobně svědkem situací, ve kterých Rusové řídili události, jež byly následně prezentovány v médiích.

"Nepřítel se opakovaně uchyloval k manipulaci. Přijel k naší kolonii a spustil sérii raket "Grad"... Auto se rychle obrátilo a odjelo. Očekávali, že naši vojáci zareagují, a my, zajatci, bychom kvůli tomu trpěli. To by bylo velké vítězství pro Rusy, ukázalo by to Ukrajinu ve špatném světle, jak zachází se svými válečnými zajatci,“ vzpomínal.

Poslední zjištění analýz Nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Ukrajinu, zřízené Radou pro lidská práva před dvěma lety, jasně ukazují trvalé vážné důsledky masivní ruské invaze na Ukrajinu dne 24. února 2022. Uvádí to server OSN.

„Ztratil jsem jakoukoli naději a vůli žít,“ řekl jeden ukrajinský voják a bývalý válečný zajatec vyšetřovací komisi, když popsal, jak byl „opakovaně vystaven mučení a ponechán se zlomenými kostmi, vylámanými zuby a gangrénou“ na zraněném chodidle.

Poté, co se voják pokusil zabít ve věznici ve městě Donskoy v Tulské oblasti jižně od Moskvy, vyprávěl, jak ho jeho věznitelé „podrobili dalšímu bití“, řekl Erik Møse, předseda komise.

„Výpovědi obětí odhalují nelítostné, brutální zacházení způsobující silnou bolest a utrpení během dlouhodobého zadržování, s nehorázným pohrdáním lidské důstojnosti. To vedlo k dlouhodobému fyzickému a duševnímu traumatu,“ řekl novinářům v Ženevě.

"Mlátili ho do hýždí na izolačním oddělení, což mu způsobilo krvácení z konečníku," uvedli vyšetřovatelé. „Na dvoře ho bili do obličeje a zraněné nohy, což vedlo ke krvácení. Vyrazili mu některé zuby. Prosil je, aby ho zabili."

V této nové zprávě nezávislých vyšetřovatelů jmenovaných OSN se minulý měsíc objevily nové důkazy o „strašném… rozsáhlém a systematickém“ zneužívání a pravděpodobných válečných zločinech spáchaných ruskými silami proti civilistům a vojenským vězňům na Ukrajině.