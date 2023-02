Rakousko a dalších sedm zemí chce lepší ochranu vnějších hranic EU

V Liberci dnes začal soud s dvaatřicetiletým mužem, který je obžalován ze znásilnění sedmi dětí. Vinu částečně přiznal, svého jednání lituje. Hrozí mu pět až 12 let vězení. Z jeho dnešní výpovědi vyplynulo, že děti zneužíval od léta 2021 do jara 2022, kdy ho zadržela policie. Odmítl, že by pohlavně zneužil chlapce.