Ruské plány rozmístit v Bělorusku jaderné zbraně budou mít za následek tvrdší sankce řekl Morawiecki

Podle Morawieckého bude po tomto oznámení rozsah nových sankcí pro režim autoritářského běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka "výrazně citelnější". Premiér dodal, že se svými kolegy z ostatních zemí EU a s unijními představiteli často mluví o tom, jak má být zkonstruovaný jedenáctý balík unijních sankcí. Ty sedmadvacítka proti Rusku a Bělorusku, spojenci Moskvy, zavádí v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině. "Ten balík bude obsahovat určitě více kroků proti Bělorusku," řekl Morawiecki.

Polsko coby soused Běloruska podle Morawieckého také uvažuje o tom, zda nezpřísnit pravidla pro lidi i přepravu zboží na hranicích. "Chceme dát Lukašenkovi jasný signál, že neakceptujeme takové jednání, které de facto pomáhá Rusku v jeho agresivním chování na Ukrajině a agresivním chování vůči Polsku a jiným zemím EU," řekl polský premiér.

Vztahy mezi Varšavou a Minskem byly napjaté už před začátkem ruské invaze na Ukrajinu, které se sice Bělorusko přímo neúčastní, Rusko ale podporuje. Polsko obviňuje běloruský režim, že v roce 2021 jako součást hybridní války proti EU rozpoutalo na svých západních hranicích migrační krizi. Do Polska a přes něj dále na Západ se pokoušely dostat tisíce migrantů z krizových oblastí. Běloruské úřady popírají, že by ničily ploty na hranicích a vytlačovaly migranty na polské území. Polsko před časem uzavřelo klíčový hraniční přechod s Běloruskem v souvislosti s tím, že běloruský soud poslal do vězení novináře a aktivistu polské menšiny v Bělorusku Andreje Pačobuta (polsky Andrzeje Poczobuta).