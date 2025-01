KOMENTÁŘ | Největší úspěch antisystémové a dezinformační scény. Trump podepsal odstoupení USA z WHO

Světová zdravotnická organizace (WHO) představuje klíčový pilíř mezinárodní spolupráce v oblasti veřejného zdraví. Jejím posláním je ochrana a podpora zdravého života, prevence nemocí a efektivní řešení globálních zdravotních výzev. Jedním z nejvýznamnějších úkolů WHO je fungovat jako koordinátor mezi zeměmi, čímž zajišťuje rychlou a jednotnou reakci na zdravotní krize a mimořádné situace.

Trump již v pondělí podepsal exekutivní opatření , kterým Spojené státy do dvanácti měsíců formálně ukončí své členství v této organizaci. Uvedl, že důvodem jsou „nespravedlivě vysoké finanční požadavky“ a „špatné řízení pandemie covidu-19“, včetně nepřijetí klíčových reforem. Členy WHO tak zůstávají všechny státy Organizace spojených národů s výjimkou Lichtenštejnska, Cookových ostrovů, Niue – a USA.

Trump kritizoval WHO za její finanční požadavky vůči Spojeným státům. Jednou z podmínek členství v této organizaci je však financování podle výše HDP jednotlivých zemí. Podle údajů na webu WHO jsou USA skutečně největším přispěvatelem, podílejí se na rozpočtu organizace ze 14,53 %. Na druhém místě nestojí žádná země, ale Nadace Billa a Melindy Gatesových, která přispívá 13,67 % celkového rozpočtu.

Je třeba zdůraznit, že většina amerických příspěvků do WHO je dobrovolná – povinné příspěvky dosahují 260 milionů dolarů, zatímco nepovinné činí 697 milionů. Naproti tomu Čína, přestože se může pochlubit druhým nejvyšším HDP na světě, přispívá do WHO výrazně méně než například Německo nebo Velká Británie. Většina čínských příspěvků je navíc povinná, přičemž na dobrovolném financování se podílí jen minimálně, což ji odlišuje od ostatních zemí.

Rozhodnutí nikoliv přátelské k Američanům

Trump často zdůrazňuje, že všechny své kroky činí výhradně pro dobro amerických občanů. Avšak rozhodnutí o vystoupení z WHO jde přesně proti tomuto slibu. Spojené státy se již dlouhodobě profilují jako světový lídr v mnoha oblastech a zdravotnictví není výjimkou.

Americký zdravotnický systém je již nyní pro mnohé občany obtížně dostupný, a vystoupení z WHO tento problém jen dále prohloubí a prohloubí také odstup zdravotní péče od běžných lidí. WHO sehrála nezastupitelnou roli během pandemie covidu-19. Poskytla platformu pro sdílení informací o koronaviru, čímž menším zemím umožnila získat zásadní know-how potřebné k boji proti této globální hrozbě.

Spojené státy disponují rozsáhlými kapacitami pro vědu a výzkum, přesto to byli čínští vědci, kteří jako první rozluštili genom viru a tuto zásadní informaci předali WHO. Díky tomu k ní získali přístup i Američané. Nutno podotknout, že bez tohoto kroku by mohly zemřít další tisíce tamních občanů.

Trumpovi se opuštění WHO hodí pro jeho agendu

Trump je známý svým otevřeným skepticismem vůči očkování proti koronaviru a různým opatřením, co měla jeho šíření zabránit. Tím se přidal k celosvětové dezinformační kampani, která využila vládní snahy o záchranu lidských životů k šíření nedůvěry a následné destabilizaci těchto vlád.

Teorie o deep state a další antisystémová témata jsou běžnou součástí Trumpovy rétoriky, kterou šíří bez zábran. Silnou oporu nachází také v miliardáři Elonu Muskovi, majiteli sociální sítě X, jehož profil je přímo protkán antisystémovým aktivismem a podobnými narativy.

Co je však mimořádně znepokojivé, je skutečnost, že tito dva muži nyní ovlivňují chod ekonomicky nejvyspělejšího a vojensky nejsilnějšího státu na světě, přičemž v jejich rukou spočívá obrovská moc. Ačkoli prezidentem zůstává Trump, právě Musk sehrál klíčovou roli v jeho cestě k vítězství ve volbách. Bez Muskovy podpory by Trump nedosáhl takové pozornosti, která byla nezbytná pro jeho znovuzvolení do čela Bílého domu.

Dezinformační scéna, v čele s Trumpem, vykreslila WHO jako veřejného nepřítele číslo jedna. Tento krok představuje dosud největší triumf antisystémových a dezinformačních hnutí, jaký svět zažil. Odstoupení Spojených států z WHO navíc hrozí spuštěním nezastavitelného trendu, kdy se americký vývoj stane inspirací pro podobná hnutí a politiku po celém světě.