Diskuze o vyslání mírových jednotek na Ukrajinu v Evropě nabírají na obrátkách, oficiální rozhovory už začaly, informoval o tom server Politico. „Je to nejkritičtější rozhodnutí, které budou muset Evropané v roce 2025 učinit,“ uvedl bývalý rakouský vojenský plánovač Franz-Stefan Gady.

Britský premiér Keir Starmer už slíbil, že jeho země bude hrát „plnohodnotnou roli“, pokud mírové jednotky budou na Ukrajinu skutečně vyslány. Naopak francouzský lídr Emmanuel Macron míní, že Evropa musí vytvořit bezpečnostní záruky.

Dva nejmenovaní evropští diplomaté tvrdí, že by se zmíněné mírové jednotky měly skládat z 50 až 60 tisíc vojáků z pěti nebo šesti evropských zemí. „Britové a Francouzi už zahájili předběžné plánování,“ poznamenal jeden z nich.

Podle Gadyho jsou mírové jednotky jedinou variantou, neboť vstup Ukrajiny do NATO je nepravděpodobný. „Důsledkem příměří, které nebude monitorováno, nebude podpořeno evropskými silami, nebude podpořeno americkými silami, bude s největší pravděpodobností následná válka, krvavější a ničivější,“ upozornil.

Velká nejistota panuje ohledně záměrů amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten měl požádat Macrona a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby předložili „věrohodné řešení“ konfliktu na Ukrajině.

Sám Zelenskyj má na potenciální mírové jednotky jiný náhled – podle něj by jich mělo být daleko víc. „Ze všech Evropanů? 200 000, to je minimum. Je to minimum, jinak to není nic,“ popsal na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. O jeho slovech informoval server Kyiv Independent.

„Evropa se musí etablovat jako silný globální hráč. Zatímco Spojené státy zůstávají nepostradatelným spojencem, Washington pochybuje o schopnosti Evropy významně přispět ke globální bezpečnosti,“ upřesnil Zelenskyj.

Neměnným faktem však zůstává, že se na mírových silách musí domluvit Moskva s Kyjevem. „Bude mimořádně obtížné přimět Evropany, aby se vzájemně dohodli, a téměř stejně obtížné bude přimět Ukrajinu a Rusko, aby se dohodly na řešení konfliktu,“ podotkl expert na mezinárodní vztahy Francois Heisbourg.

Rusko ale s návrhem na vznik mírových jednotek nesouhlasí. „Rusko s návrhem není spokojeno,“ zdůraznil. Kyjev by za rozmístění evropských jednotek zřejmě musel zaplatit územními ústupky Ruské federaci.