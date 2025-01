Počasí přinese nečekané oteplení. Teploměr ukáže 11 stupňů

Stalo se to, co nikdo nepředpokládal. Princ Harry se dohodl na mimosoudním vyrovnání s mediálním domem News Group Newspapers, vydavatelem bulvárního deníku The Sun. Informuje o tom stanice Sky News. V úterý měl původně začít soudní spor, ale zahájení procesu bylo o den odloženo. Ve středu bylo oznámeno, že se obě strany sporu dohodly.