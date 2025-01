Tajný Běloruský program odhalen. Dokumenty ukázaly, jak se Lukašenko snaží rozložit EU

Program, který začal na jaře roku 2021, byl reakcí na sankce Evropské unie po tvrdém potlačení protestů proti Lukašenkovu znovuzvolení ve volbách, jež mezinárodní společenství označilo za zmanipulované. Lukašenko se snaží destabilizovat EU tím, že využívá migrační krizi k vytváření politického napětí mezi členskými státy.

Odposlechy ukazují, že běloruské úřady migranty aktivně povzbuzovaly k tomu, aby pokračovali do Evropy. „Ministr dal jasné pokyny – nemáme se o tyto migranty starat. Pokud zmizí, je to v pořádku, dokud se neusadí zde,“ řekl v jednom z odposlechů vysoce postavený úředník ministerstva vnitra Mikhail Bedunkevič.

Podle dostupných informací byly migranti do Běloruska lákáni prostřednictvím turistických balíčků. Reklamy umístěné v zemích jako Irák nabízely zájezdy do Běloruska s příslibem snadného přechodu do EU. Ceny těchto balíčků se pohybovaly mezi 6 000 a 15 000 dolary, přičemž zahrnovaly víza, letenky a ubytování v hotelech spravovaných vládou.

Místo turistických aktivit, jako byly lovy či návštěvy lázeňských center, migranti často pokračovali na hranice s Polskem, Litvou a Lotyšskem. Tyto aktivity organizovaly státem kontrolované cestovní kanceláře, které úzce spolupracovaly s běloruskými bezpečnostními složkami.

Od jara do podzimu roku 2021 se taktika běloruských úřadů změnila. Zpočátku režim pouze „přivíral oči“ nad ilegální migrací. Migranti chycení na hranicích byli vraceni do hotelů, kde byli pod dohledem a bez možnosti opustit své pokoje. „Mám jejich pasy i telefony. Jsou pod zámkem, dostávají jen jídlo,“ uvedl v jednom z odposlechů představitel jedné z cestovních agentur.

Postupně však běloruské úřady začaly migranty nejen tolerovat, ale přímo organizovaně směrovat na hranice EU. Podle svědectví současných pohraničníků byly vybrané jednotky pověřeny doprovodem migrantů k hraničním přechodům. Ti byli vybaveni žebříky, nůžkami na ploty a teplým oblečením, aby byli připraveni na překonání bariér.

Migranti byli často rozděleni do menších skupin a dostávali pokyny, jak se vyhnout odhalení. Pokud byla jejich první pokus o překročení hranice neúspěšný, vraceli se do lesa a čekali na další pokyny. Tato strategie zahrnovala i vytvoření falešných únikových cest, které měly odvést pozornost pohraničních stráží.

Během léta a podzimu 2021 se situace na hranicích stala napjatou. Polsko, Litva a Lotyšsko začaly posilovat svou obranu a obviňovaly Bělorusko z organizování migrační krize. Na hranicích zemřelo nejméně 120 migrantů, a objevila se obvinění z nelegálních „pushbacků“ ze strany evropských pohraničních stráží.

Podle neziskové organizace Human Constanta byli migranti, kteří se pokusili vrátit zpět do Běloruska, zadržováni a často čelili násilí ze strany běloruských úřadů. Jeden z pohraničníků popsal, že migranty, kteří se pokusili vrátit, „táhli zpátky na hranici a bili“.

Odhalené dokumenty také ukazují, že běloruské cestovní agentury spolupracovaly přímo s úřady. Interceptované hovory potvrzují, že například státní agentura Tsentrkurort a soukromá společnost Oskartour úzce koordinovaly vydávání víz a přepravu migrantů.

Když v červnu 2021 začala západní média upozorňovat na přítomnost velkého počtu migrantů v Bělorusku, Lukašenkův režim změnil taktiku. Cestovní agentury začaly vystupovat jako soukromé subjekty, aby skryly svou přímou vazbu na vládu.

Navzdory mezinárodní kritice program pokračuje i dnes, i když v menším měřítku. Podle jednoho z pohraničníků nyní režim sází na „kvalitu nad kvantitou“. Migranti jsou pečlivě vybíráni a jejich pohyb do EU je organizován ještě efektivněji.

Každý politický výrok z EU, který kritizuje Lukašenkův režim, vede podle svědectví k okamžitému zvýšení migrační aktivity na příslušné hranici. „Migranti musí být pod kontrolou, aby se nerozprchli po celé zemi,“ uvedl další pohraničník.

Lukašenko opakovaně popírá, že by migraci zneužíval jako politický nástroj. „Pokud mě obviňujete, že jim pomáhám, předložte důkazy,“ prohlásil v roce 2021. Zjištění POLITICO však naznačují, že běloruský režim tento nástroj hybridní války záměrně a promyšleně používá.

Dokud bude EU uplatňovat tvrdý postoj vůči běloruskému režimu, program podle všeho nezanikne. Naopak, zdá se, že Lukašenko jej považuje za efektivní způsob, jak si vynutit pozornost a reakce evropských lídrů.