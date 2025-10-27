Litva schválila sestřelování balonů z Běloruska

Litevská předsedkyně vlády Inga Ruginienė povolila sestřelování pašeráckých balonů, které překračují hranici ze sousedního Běloruska, spojence Ruska. Tyto incidenty označila za „hybridní útoky“, čímž navázala na termín používaný pro popis snah Moskvy o destabilizaci.
Balony s kontrabandem cigaret přiměly členský stát EU a NATO k uzavření letiště ve Vilniusu celkem čtyřikrát během minulého týdne a vedly i k dočasnému zastavení provozu na hraničních přechodech s Běloruskem. „Dnes jsme se rozhodli přijmout nejpřísnější opatření, jiná cesta není,“ řekla Ruginienė v pondělí. Dodala, že vláda by mohla jednat i o aktivaci článku 4 smlouvy NATO, aby mohla svolat bezpečnostní konzultace.
Vilnius viní z těchto incidentů autoritářského prezidenta Běloruska Alexandra Lukašenka, blízkého spojence ruského lídra Vladimira Putina, protože jim nezabránil. I když balony posílají pašeráci, Litevci za ně Bělorusko obviňují.
Ruginienė na tiskové konferenci oznámila uzavření hraničních přechodů s Běloruskem. Výjimka se bude týkat pouze cestování diplomatů a občanů EU opouštějících Bělorusko.
Lety na hlavním litevském letišti byly narušeny v pátek a znovu v sobotu večer. Šlo o poslední z řady incidentů, které byly spojeny s podezřením na výskyt balonů pašeráků cigaret, což vedlo k desítkám zrušených a odkloněných letů. Podobné narušení proběhlo už ve středu ráno a při několika dalších nedávných příležitostech. Kvůli tomu musely být na několik hodin uzavřeny dva hraniční přechody s Běloruskem, a to Medininkai a Šalčininkai.
Litva, která sousedí jak s Běloruskem, tak s ruskou Kaliningradskou exklávou, si minulý týden také předvolala ruského diplomata kvůli údajnému narušení svého vzdušného prostoru dvěma ruskými letouny ve čtvrtek.
Litevské ministerstvo obrany uvedlo, že stíhačka Suchoj SU-30 a tanker IL-78 z Kaliningradu proletěly litevským vzdušným prostorem v délce 700 metrů, než jej po 18 sekundách opustily. K incidentu došlo pravděpodobně během cvičného doplňování paliva ve vzduchu. Litevské ministerstvo zahraničí si předvolalo ruského chargé d’affaires a vydalo „důrazný protest“, ve kterém vyzvalo Moskvu k okamžitému vysvětlení a přijetí nezbytných opatření, aby se takové incidenty neopakovaly.
Ruské ministerstvo obrany narušení popřelo, s tím, že lety byly prováděny v přísném souladu s pravidly používání vzdušného prostoru nad ruským územím a letadla hranice jiných států nepřekročila. Ministr zahraničních věcí Litvy, Kęstutis Budrys, v pondělí zdůraznil, že nedávná narušení by neměla být vnímána jako izolované případy. Uvedl, že se jedná o „promyšlené provokace, jejichž cílem je destabilizovat, rozptylovat [a] testovat odhodlání NATO“.
Všechny tři pobaltské země, které jsou členy NATO a výrazně podporují Ukrajinu, se v poslední době staly terčem narušení svého území ruskými drony či letouny. Evropský letecký provoz v posledních týdnech opakovaně narušily hlášení o dronech a dalších vzdušných incidentech, a to i na letištích v Kodani, Mnichově a v Pobaltí. Moskva dřívější zapojení do těchto incidentů popřela.
Česko v neděli podle očekávání trápí větrné počasí. Na začátku nového týdne se na některých místech přidá i sníh, vyplývá z nové výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na horách může napadnout až 20 centimetrů sněhu.
Zdroj: Jan Hrabě