Litva schválila sestřelování balonů z Běloruska

Libor Novák

27. října 2025 14:59

Vilnius, Litva
Vilnius, Litva Foto: Pixabay

Litevská předsedkyně vlády Inga Ruginienė povolila sestřelování pašeráckých balonů, které překračují hranici ze sousedního Běloruska, spojence Ruska. Tyto incidenty označila za „hybridní útoky“, čímž navázala na termín používaný pro popis snah Moskvy o destabilizaci.

Balony s kontrabandem cigaret přiměly členský stát EU a NATO k uzavření letiště ve Vilniusu celkem čtyřikrát během minulého týdne a vedly i k dočasnému zastavení provozu na hraničních přechodech s Běloruskem. „Dnes jsme se rozhodli přijmout nejpřísnější opatření, jiná cesta není,“ řekla Ruginienė v pondělí. Dodala, že vláda by mohla jednat i o aktivaci článku 4 smlouvy NATO, aby mohla svolat bezpečnostní konzultace.

Vilnius viní z těchto incidentů autoritářského prezidenta Běloruska Alexandra Lukašenka, blízkého spojence ruského lídra Vladimira Putina, protože jim nezabránil. I když balony posílají pašeráci, Litevci za ně Bělorusko obviňují.

Ruginienė na tiskové konferenci oznámila uzavření hraničních přechodů s Běloruskem. Výjimka se bude týkat pouze cestování diplomatů a občanů EU opouštějících Bělorusko.

Lety na hlavním litevském letišti byly narušeny v pátek a znovu v sobotu večer. Šlo o poslední z řady incidentů, které byly spojeny s podezřením na výskyt balonů pašeráků cigaret, což vedlo k desítkám zrušených a odkloněných letů. Podobné narušení proběhlo už ve středu ráno a při několika dalších nedávných příležitostech. Kvůli tomu musely být na několik hodin uzavřeny dva hraniční přechody s Běloruskem, a to Medininkai a Šalčininkai.

Litva, která sousedí jak s Běloruskem, tak s ruskou Kaliningradskou exklávou, si minulý týden také předvolala ruského diplomata kvůli údajnému narušení svého vzdušného prostoru dvěma ruskými letouny ve čtvrtek.

Litevské ministerstvo obrany uvedlo, že stíhačka Suchoj SU-30 a tanker IL-78 z Kaliningradu proletěly litevským vzdušným prostorem v délce 700 metrů, než jej po 18 sekundách opustily. K incidentu došlo pravděpodobně během cvičného doplňování paliva ve vzduchu. Litevské ministerstvo zahraničí si předvolalo ruského chargé d’affaires a vydalo „důrazný protest“, ve kterém vyzvalo Moskvu k okamžitému vysvětlení a přijetí nezbytných opatření, aby se takové incidenty neopakovaly.

Ruské ministerstvo obrany narušení popřelo, s tím, že lety byly prováděny v přísném souladu s pravidly používání vzdušného prostoru nad ruským územím a letadla hranice jiných států nepřekročila. Ministr zahraničních věcí Litvy, Kęstutis Budrys, v pondělí zdůraznil, že nedávná narušení by neměla být vnímána jako izolované případy. Uvedl, že se jedná o „promyšlené provokace, jejichž cílem je destabilizovat, rozptylovat [a] testovat odhodlání NATO“.

Všechny tři pobaltské země, které jsou členy NATO a výrazně podporují Ukrajinu, se v poslední době staly terčem narušení svého území ruskými drony či letouny. Evropský letecký provoz v posledních týdnech opakovaně narušily hlášení o dronech a dalších vzdušných incidentech, a to i na letištích v Kodani, Mnichově a v Pobaltí. Moskva dřívější zapojení do těchto incidentů popřela.

včera

Největší chyba. Fico kritizuje unijní pomoc Ukrajině, přispívat na ni nechce

Související

Dron, ilustrační foto

Litva se obává ruského útoku. Vycvičí tisíce dětí i dospělých v používání dronů

Litva, která má 2,8 milionu obyvatel a sousedí s ruskou enklávou Kaliningrad a Běloruskem, se snaží posílit svou obranu proti potenciální hrozbě ze strany Ruska. V rámci snahy o posílení „civilního odporu“ zahájila vláda iniciativu, která má naučit desítky tisíc lidí ovládat drony. Vláda chce do roku 2028 vycvičit více než 22 000 lidí, uvedl The Guardian.

Více souvisejících

Litva Rusko Bělorusko

Aktuálně se děje

před 41 minutami

Vilnius, Litva

Litva schválila sestřelování balonů z Běloruska

Litevská předsedkyně vlády Inga Ruginienė povolila sestřelování pašeráckých balonů, které překračují hranici ze sousedního Běloruska, spojence Ruska. Tyto incidenty označila za „hybridní útoky“, čímž navázala na termín používaný pro popis snah Moskvy o destabilizaci.

před 42 minutami

Tomio Okamura

Okamura v čele Sněmovny otestuje zralost české demokracie. Extremismus se dostane do centra politického dění

Tomio Okamura míří do čela Poslanecké sněmovny, a tedy do pozice, která mu přinese nejen moc, ale i politickou legitimitu. Jeho nástup přitom není pouhou personální změnou, ale projevem hlubšího posunu. Extremistická rétorika se z okraje veřejného prostoru přesouvá do samotného centra české politiky. Demokracie tak stojí před zkouškou své odolnosti vůči těm, kdo využívají její pravidla k jejímu postupnému oslabování.

před 2 hodinami

Donald Trump a Kim Čong-un

Trump dorazil do Asie. Chce se setkat s Kim Čong-unem

Prezident USA Donald Trump naznačil, že je otevřen možnosti prodloužit svou cestu po Asii, aby se mohl setkat se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. V současné době ovšem neexistují žádné oficiálně naplánované rozhovory.

před 2 hodinami

Andrej Babiš a Petr Pavel

Prezident Pavel pověřil Babiše jednáním o sestavení vlády

Prezident republiky Petr Pavel dnes na Pražském hradě oficiálně pověřil Andreje Babiše jednáním o sestavení nové vlády. Toto rozhodnutí učinil na základě výsledků nedávných voleb do Poslanecké sněmovny a také s ohledem na dosavadní průběh jednání a postoje parlamentních stran.

před 3 hodinami

Kirill Alexandrovič Dmitriev je generálním ředitelem ruského fondu přímých investic, státního investičního fondu v hodnotě 10 miliard dolarů vytvořeného ruskou vládou za účelem spoluinvestování do ruské ekonomiky.

Dmitriev: Ukrajina, Rusko a USA jsou na dosah dohody o ukončení války

Podle vysoce postaveného ruského představitele jsou Ukrajina, Rusko a Spojené státy „docela blízko“ k nalezení dohody, která by ukončila válku na Ukrajině. Toto prohlášení učinil Kirill Dmitriev, Putinův zvláštní prezidentský zástupce pro investice a ekonomickou spolupráci, po středečním vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že zmrazení války podél současných frontových linií je „dobrým kompromisem“.

před 4 hodinami

Andrej Babiš Prohlédněte si galerii

Babiš jednal s Pavlem na Hradě o nové vládě. Vše funguje podle plánu, tvrdí

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se dnes setkal s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě, kde ho informoval o pokrocích ve vyjednávání koaliční vlády, kterou má tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. Po schůzce Babiš oznámil, že "vše funguje podle plánu". Naznačil, že prezident se pravděpodobně ještě dnes vyjádří k jeho možnému pověření sestavením vlády.

před 5 hodinami

Donald Trump

Trump oznámil, že Kanadě opět zvýší cla

Americký prezident Donald Trump oznámil, že zvyšuje cla na Kanadu o 10 % nad současnou úroveň. Toto rozhodnutí dál eskaluje obchodní napětí mezi oběma zeměmi. Důvodem je reklama kanadské provincie Ontario, kterou Trump označil za "podvodnou", neboť obsahovala části projevu bývalého prezidenta Ronalda Reagana z roku 1987 namířeného proti clům.

před 7 hodinami

Scott Bessent, ministr financí USA

Jak zabránit eskalaci války? USA a Čína našly shodu na podobě obchodní dohody

Spojené státy a Čína našly shodu na rámcové podobě obchodní dohody, která by se měla probírat během setkání prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protějšku Si Ťin-pchinga. Tito dva lídři se chystají jednat koncem tohoto týdne v Jižní Koreji. Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta se obě velmoci snaží zabránit další eskalaci obchodní války, která probíhá mezi dvěma největšími ekonomikami světa.

před 8 hodinami

včera

včera

Ilustrační foto

Sportovní tragédie pro pořadatele her. Nepředstaví se hned dvě domácí lyžařky

Tuhle zprávu rozhodně pořadatelé nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo, které se uskuteční příští rok v únoru, nechtěli slyšet. Jednoho z velkých sportovních svátků se totiž nezúčastní domácí hvězdy alpského lyžování Federica Brignoneová a Marta Bassinová. V obou případech nedovolí závodnicím představit se pod pěti olympijskými kruhy zranění.

včera

včera

včera

včera

včera

EU

EU dělá důležité věci. Když ale nezajistí bezpečnost, budou k ničemu

Evropská unie se ráda chlubí svými úspěchy, od jednotného nabíjecího standardu USB-C přes zrušení roamingu až po ochranu osobních údajů. To všechno jsou regulace, které mají skutečný dopad a zjednodušují každodenní život valné většiny Evropanů. Jenže s rostoucí byrokracií se Unie čím dál častěji zabývá maličkostmi, zatímco ve skutečně důležitých otázkách, konkrétně energetice, obraně či bezpečnosti, selhává. A právě tam, kde by měla být rozhodná, působí bezmocně.

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Kvalifikaci u reprezentace dokončí Köstl. Pak může přijít Klinsmann

Fotbalová asociace ČR rozhodla, že pro zbytek kvalifikace na MS 2026 svěří českou fotbalovou reprezentaci dosavadnímu asistentovi Jaroslavu Köstlovi. Jak známo, po nevýrazných výkonech a výsledcích posledních zápasů a především pak po poslední prohře na Faerských ostrovech (1:2) u mužstva skončil hlavní kouč Ivan Hašek a společně s ním i další z asistentů Jaroslav Veselý. Na Strahově nyní počítají s variantou, že po tomto kvalifikačním cyklu budou chtít přivést do Česka zahraničního trenéra. Mezi možnými kandidáty by mělo být i velké jméno v podobě Němce Jürgena Klinsmanna.

včera

včera

Počasí slibuje první sněhovou nadílku. Může napadnout až 20 centimetrů

Česko v neděli podle očekávání trápí větrné počasí. Na začátku nového týdne se na některých místech přidá i sníh, vyplývá z nové výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na horách může napadnout až 20 centimetrů sněhu. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy