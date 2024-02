Rusko bude čelit novým sankcím kvůli smrti Navalného, má jasno EU

"Vyšleme zprávu o podpoře ruské opozici... na obou frontách, politické i vojenské musíme pokračovat v naší podpoře Ukrajině i obyvatel Ruska, kteří chtějí žít ve svobodě," řekl dnes vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku před jednáním ministrů zahraničí, kterého se zúčastnila i vdova Julija Navalná.

Borrell chce, aby se po zesnulém politikovi jmenoval sankční režim. Sankcím by podle něj měly čelit osoby a instituce zodpovědné za úmrtí kritika ruského prezidenta Vladimira Putina. "Nezapomeňte ale, kdo je za Navalného smrt skutečně zodpovědný," prohlásil, aniž by sám kohokoliv jmenoval.

Navalná na dnes zveřejněných záběrech uvedla, že chce žít ve svobodném Rusku a pomoci jej vybudovat. Smrt manžela, ze které obvinila Putina, jí zlomila srdce, přesto je podle jejích slov nutné pokračovat v jeho práci.

Ruské úřady skrývají tělo mého manžela, uvedla Navalná. Podle vdovy se čeká na to, až z těla vyprchají stopy nervově paralytické látky novičok. Úřady v pondělí nepustily matku Navalného a jeho právní zástupce do márnice v Salechardu na severu země, kde se má nacházet tělo. Uvedla to mluvčí zesnulého opozičního politika Kira Jarmyšová, podle které bylo pozůstalým sděleno, že příčina smrti je nadále předmětem vyšetřování.

"Brzy ráno Alexejova matka a advokáti přijeli k márnici. Dovnitř je nepouštějí. Jednoho z advokátů doslova vystrčili. Na otázku, zda tam je Alexejovo tělo, pracovníci neodpovídají," napsala Jarmyšová na sociální síti X. Vyšetřovací výbor sdělil pozůstalým, že vyšetřování okolností smrti prominentního vězně bylo prodlouženo. "Jak dlouho to ještě bude trvat, není známo. Příčina smrti je stejně jako dříve 'nezjištěna'. Lžou, natahují čas a ani to neskrývají," dodala mluvčí Navalného.

Navalnyj zemřel podle prohlášení federální vězeňské služby v pátek, když po procházce upadl do bezvědomí. Veškeré resuscitační pokusy skončily neúspěchem, lékaři potvrdili úmrtí.