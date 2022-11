Rusko nasadilo na Ukrajině střely s odstraněnými jadernými hlavicemi

Volně dostupné snímky z Ukrajiny ukazují trosky sestřelené ruské řízené střely, kterou je patrně typ Ch-55 (v označení NATO AS-15 Kent). Střela byla vyvinuta v 80. letech jako nosič jaderných hlavic. V případě sestřelené rakety byla jaderná hlavice nejspíše nahrazena jinou výplní.

Podle britského ministerstva může takto modifikovaná střela způsobit určité škody svou kinetickou energií a případně výbuchem nespotřebovaného paliva. Je ale nepravděpodobné, že by dosáhla spolehlivých účinků proti stanoveným cílům.

