Rusko po pauze opět zaútočilo na Ukrajinu íránskými drony Šáhed-136

Francouzská prokuratura dnes u soudu navrhla tresty od dvou do 15 let vězení pro osm lidí, kteří byli do různé míry zapojeni do teroristického útoku v Nice. Při něm v roce 2016 zemřelo 86 lidí. Pro tři hlavní obžalované žádá shodně patnáctiletý trest, obvinění z terorismu ale prokuratura překvapivě vznesla jen vůči dvěma z nich, uvedla agentura AFP.